Dončić v velikem slogu dobil slovenski derbi v Kanadi

Prva medsebojna tekma Luke Dončića in Gorana Dragića v novi sezoni lige NBA je zanesljivo pripadla 13 let mlajšemu Dončiću, ki je z Dallasom slavil zmago v Torontu z izidom 103:95.

Ljubljanski derbi na kanadskih tleh je zaznamoval prav Luka Dončić, ki je bil prvi strelec večera in mu je le en skok zmanjkal do prvega trojnega dvojčka v tej sezoni. Dončić je natresel tekmecem 27 točk (za dve 9:14, trojke 2:10, prosti meti 3:5) v 38 minutah igre, temu pa dodal še 9 skokov, 12 podaj, eno blokado in tri osebne napake. Dragić je igral 14 minut, v tem času pa v majici Toronta zbral 2 točki (za dve 1:3), dva skoka in eno podajo.

V majici Dallasa je opozoril nase tudi Tim Hardaway ml. (25 točk), Kristaps Porzingis je dodal 18 točk in 10 skokov, največ točk za Toronto sta zadela OG Anunoby (23) in Fred VanVleet (20).

