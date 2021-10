Slovenski dvoboj bo tekma spominov: Toronto kot Istanbul 2017

V nadaljevanju preberite:

Po romanjih slovenskih navijačev v Miami, ki so v zadnjih letih, ko so bile na sporedu obračuni ekip Miami Heat in Dallas Mavericks, postala stalnica, se bosta Goran Dragić in Luka Dončić prvič udarila v Torontu. Dragić v zmagah vodi s 3:2, a tokrat bo njun obračun še toliko bolj poseben zaradi prisotnosti Igorja Kokoškova, ki je novo sezono začel v vlogi pomočnika novega trenerja Dallasa Jasona Kidda. Nekdanja reprezentančna soigralca sezone nista začela v najboljšem slogu, sploh Mavs so razočarali na gostovanju v Atlanti, kjer so v drugem polčasu delovali precej nemočno. A Kidd je skupaj z Dončićem prepričan, da je šlo le za slab strelski večer.