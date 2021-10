Dragiću prva »kanadska« zmaga pred spopadom z Dončićem

Po tem, ko je vso NBA-kariero preživel v Združenih državah Amerike, je Goran Dragić v petek zvečer slavil še svojo prvo zmago kot član edine kanadske ekipe v ligi Toronto Raptors. Na svoji drugi tekmi v vrstah prvakov iz leta 2019 je Dragić sicer igral le 12 minut in dosegel pet točk, z novimi soigralci pa je proslavljal suvereno zmago na gostovanju pri Boston Celtics s 115:83.

Izkazal se je Torontov novinec Scottie Barnes z dvojnim dvojčkom, 25 točkami in 13 skoki, s katerimi je Toronto v drugi polovici tretje četrtine prelomil obračun. Igralec, ki so ga kot četrtega izbrali na letošnjem naboru, je ob uvodnem porazu z Washingtonom v domači dvorani zbral kar pet izgubljenih žog in štiri osebne napake v svojih prvih 20 minutah v NBA, tokrat pa je zablestel v polnem sijaju.

»Res sem nekajkrat govoril z njim med tekmama. Rekel sem le: 'Dobro ti je šlo, človek! Samo počni to, kar počneš.'« se je spominjal kanadski strateg Nick Nurse. »Videti je bilo, kot da ima danes veliko boljši tempo. Igral je z več zbranosti med prodiranjem po igrišču. Čakal je na svoj trenutek in šel na obroč, ali pa je, če so igrali nanj, metal iz skoka. Morda je danes igral pri svoji hitrosti.«

Žvižgi po dolgem času polne dvorane

Junak večera je povedal: »Jaz le igram na polno, ekipa mi daje samozavest in to me je poganjalo. To, da igram na polno skozi tekmo, mi pomaga zbrati misli in svobodneje igrati.«

Gary Trent mlajši je v ključni tretji četrtini dosegel 12 od svojih skupno 20 točk. Precious Achiuwa je dosegel 15 točk in jim dodal še 15 skokovFred VanVleet pa 11 točk in 9 podaj. Razlika je v tretji četrtini z dveh točk tako narasla, da se kelti pod taktirko novega trenerja Imeja Udoke, ki je vodil svojo prvo tekmo pred domačimi navijači, niso več uspeli pobrati. Zahtevni domači privrženci so ekipi, ki se je v minuli sezoni poslovila v prvem kolu končnice, a je v zadnjih letih kar trikrat nastopila v konferenčnem finalu, celo namenili žvižge ob polčasu in tudi skozi ves drugi polčas.

»Ena stvar je, ki je kot trener ne preneseš, in to je, da te zafrknejo. Tako je tudi bilo, zafrknili so nas, nadigrali,« se je z navijači kar strinjal Udoka. »Ljudje v Bostonu se spoznajo na košarko. Bili so iskreni,« se z navijači ni želel prerekati niti Josh Richardson. Dvorana TD Garden je bila polna prvič po 8. marcu 2020 ali 593 dneh.

Jayson Tatum je dosegel 18 točk, Al Horford pa se je po vrnitvi v klub izkazal z dvojnim dvojčkom (11 točk, 11 skokov). Jaylen Brown tokrat ni bil razpoložen, potem ko je v sredo postavil osebni rekord na otvoritvi sezone ob porazu z New York Knicks, tokrat pa je z metom 3:13 dosegel devet točk. Toronto že 24 ur po začetku tekme v Bostonu čaka domača preizkušnja – spopad z Luko Dončićem in Dallas Mavericks.

Petkovi izidi:

Boston Celtics – Toronto Raptors 83:115

(Goran Dragić 5 točk, 1 skok, 1 podaja in 1 ukradena žoga v 12 minutah za Toronto.)

Denver Nuggets – San Antonio Spurs 102:96

(Vlatka Čančarja ni bilo v ekipi.)

Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets

Orlando Magic – New York Knicks

Washington Wizards – Indiana Pacers

Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets

Chicago Bulls – New Orleans Pelicans

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns

Sacramento Kings – Utah Jazz