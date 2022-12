Dončić že iz slačilnice pozdravil visoko zmago nad Portlandom

Čeprav je v slačilnico odšel že več kot šest minut pred koncem tekme in v zadnji četrtini sploh ni igral, je bil Luka Dončić s 33 točkami prvi strelec svojega moštva, ob metu 11:18 iz igre (5:9 za tri) je zbral še 9 asistenc in 6 skokov ter 4 izgubljene žoge v 29 minutah. S strelskim rekordom sezone se je izkazal Christian Wood (32 točk, 12 skokov), Dallas pa je metal 56-odstotno in se na koncu veselil visoke zmage, potem ko je v tretji četrtini vodil tudi že za 27 točk. Dončić, ki ga s soigralci že danes zvečer čaka nova tekma, v zadnji četrtini ni igral in v slačilnico odšel že dobrih šest minut pred koncem dvoboja.

Chicago Bulls so z Goranom Dragićem izgubili domači obračun z New York Knicks (91:114), Los Angeles Lakers pa so bili doma brez poškodovanega Anthonyja Davisa premočni za Denver Vlatka Čančarja (126:108). Dragić je v 16 minutah ob polovičnem metu iz igre dosegel 9 točk in dodal še po 2 skoka in asistenci ter eno izgubljeno žogo. Čančar je odigral 2 minuti in izkoristil svoj edini met za skupno 3 točke.