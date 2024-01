Dončić v zgodovino za Jamesom, vendar še vedno lovi Embiida

V nadaljevanju preberite:

Če košarkarsko moštvo na domači tekmi izkoristi kar 62,3 odstotka vseh metov iz igre, ima dva izjemno razpoložena aduta, ki družno dosežeta 81 točk, in še dva z učinkom 20 točk, ima odprto pot do zmage. Dallas se je vendarle moral pošteno potruditi, da je s 131:129 prekosil Orlando, osmo zasedbo v vzhodni konferenci lige NBA. Po vzponih in padcih je med Teksašani prevladalo zadovoljstvo, saj so ob polčasu zaostajali s 16 točkami razlike.

Proti Atlanti je Luka Dončić igral 45 minut in dosegel 73 točk, proti Sacramentu je v 46 minutah zbral 28 točk, zato bi pričakovali, da si bo lahko proti Orlandu privoščil nekoliko več oddiha. Na parketu je prebil »zgolj« 43 minut, manj mu potek tekme ni omogočil. Zakaj ne? Kaj je odločilo zmagovalca in kdo so bili junaki Dallasovega uspeha? Kateri mesti zdaj zaseda Ljubljančan med najboljšimi strelci v ligi NBA in po odigranih minutah? S čim želi biti za zgled soigralcem? V kateri kategoriji je edini v zgodovini ob LeBronu Jamesu?