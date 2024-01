Vse kaže, da bo Luka Dončić kmalu igral v Las Vegasu

V nadaljevanju preberite:

Širitev košarkarske lige NBA z zdajšnjih 30 moštev na 32 buri duhove vrsto let, prav tako dolgo ni skrivnost, da sta glavna kandidata za novi prizorišči Las Vegas in Seattle, ki je imel franšizo SuperSonics v obdobju 1967-2008. Toda hkrati se vztrajno viša tudi cena vključitve. Če je pred tremi leti veljalo, da bi morali za novega člana plačati tri milijarde dolarjev, zdaj med poznavalci razmer krožijo precej višje številke. Nekje med 5,5 in 6 milijardami zelencev. Možni vlagatelji, med katerimi je tudi LeBron James s svojimi partnerji, dobro vedo, da naložba ne bo poceni.

Kot pravi komisar NBA Adam Silver, je logični vrstni red jasen: po julija letos podpisani kolektivni pogodbi v ligi NBA, ki bo veljala do leta 2030, so prišla na vrsto pogajanja o prodaji televizijskih pravic, saj se bo zdajšnji dogovor iztekel po koncu sezone 2024/25. Nato bodo načeli poglavje širitve. Po zadnji oceni poslovnega portala Forbes je povprečna cena klubov narasla za 35 odstotkov v primerjavi z letom 2022 in je za 75 odstotkov višja kot leta 2019. In tudi pri tem je najpomembnejša lokacija ...