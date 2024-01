Zvezde se ne morejo več zbrati brez Luke Dončića

V nadaljevanju preberite:

Letošnji vikend All-Star NBA v Indianapolisu se bo vrnil k staremu formatu z dvobojem med selekcijama zahodne in vzhodne konference, ki je bil v veljavi do leta 2017, za Luko Dončića pa se ne bo veliko spremenilo. Petič zapored bo nastopil med zbrano košarkarsko smetano, četrtič kot član začetne peterke. Vprašanje je le, kako bo 18. februarja pristopil spektaklu z močnimi primesmi šova. V prvih štirih nastopih ni skrival ravnodušnosti, v seštevku je dosegel 28 točk, najmanj lani (4).

Slovenski as se le v svoji krstni sezoni ni uvrstil na dvoboj vseh zvezd, v kakšnih okoliščinah? V katero elitno druščino se je vključil in kdo mu je najbližje med košarkarji Dallasa? Kdo je letos prejel največ glasov navijačev in kakšno podobo kažeta peterki izbrancev? Kdaj bodo predstavili preostale košarkarje? Kdo je letos postal absolutni rekorder?