LeBron James neuspešen, naslednji v akcijo Luka Dončić (VIDEO)

Atlanta je v severnoameriški košarkarski ligi NBA po podaljšku s 134:132 ugnala Los Angeles Lakers. Srečanje je odločil Trae Young s trojko 7,4 sekunde pred koncem dvoboja. Zvezdnik LeBron James je za poraženo vrsto zabeležil trojni dvojček z 39 točkami, 10 skoki in 11 podajami.

James je zadel le obroč 1,2 sekunde pred iztekom igralnega časa. Njegov soigralec Anthony Davis je dodal 38 točk, 10 skokov in osem podaj. Na drugi strani je za Atlanto Young končal pri 31 točkah ob 20 asistencah, De'Andre Hunter je vpisal 26 točk, Bogdan Bogdanović pa 20, slednja sta zadela skupaj devet trojk. Atlanta je dosegla šesto zmago v nizu, Lakers pa tretji poraz in sedmega na zadnjih devetih tekmah.

Paul George se je vrnil po poškodbi kolena

Igralci Philadelphie 76ers so s 102:94 ugnali Orlando Magic, ki so ostali tretji na vzhodnem delu lige, pred njo sta le dve ekipi, tokrat prosti Cleveland Cavaliers, in Boston Celtics. Slednji so ugnali Milwaukee Bucks s 111:105. Za bostonske branilce naslova prvaka je v izenačenem obračunu s 14 menjavami v vodstvu Jayson Tatum ob desetih skokih in petih podajah prispeval 34 točk, Jrue Holiday 20 točk, 16 pa rezervist Sam Hauser. Za Bucks je 31 točk zadel Damian Lillard, eno manj Giannis Antetokounmpo.

Paul George se je vrnil po poškodbi kolena za 21 točk in devet podaj, K. J. Martin pa 20 z enim samim zgrešenim metom po vstopu s klopi ob zmagi Philadelphie. Ta je bila vnovič brez Joela Embiida, ki ga še vedno mučijo težave s kolenom. Košarkarji Indiane so ugnali Chicago s 132:123, Tyrese Haliburton (23) in Pascal Siakam (21) sta bila najboljša v napadu zmagovalcev, na drugi strani je Zach LaVine prispeval 32 točk. San Antonio je doma visoko izgubil proti Sacramentu s 113:140, Portland pa proti Utahu z 99:141. Pred domačimi gledalci so poraz doživeli tudi igralci Golden Stata, košarkarji Minnesote so bili boljši s 107:90.

Dallas v boj že v noči na nedeljo

Kmalu bodo aktivni tudi košarkarji Dallasa. Njihov naslednji tekmec bo Toronto, prizorišče tekme pa tamkajšnja Scotiabank Arena. Luka Dončić in soigralci bodo stopili na parket v noči na nedeljo oziroma ob 1.30 po slovenskem času. Tekma bo gotovo zanimiva, Dallas in Dončić sta ujela dober skupni ritem igre, Ljubljančan je nazadnje vknjižil prvi trojni dvojček v tej sezoni.