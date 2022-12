Dončić že pravi Teksašan, toda sam se vidi na kmetiji v Sloveniji

V nadaljevanju preberite:

Kavbojski klobuk in škornji? Nova domača žival? Luka Dončić je bil na božični dan izvrstno razpoložen, potem ko so njegovi Dallas Mavericks v ligi NBA ugnali Los Angeles Lakers in LeBrona Jamesa z izjemno tretjo četrtino, v kateri so dosegli 51 točk in z njimi izenačili klubski rekord, postavili pa novega božičnega za celotno ligo NBA.