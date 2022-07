Dončić: Želim ostati v Dallasu in osvojiti naslov, a nikoli ne veš

Kot eden glavnih obrazov športnega opremljevalca Jordan Brand, ki nosi ime po velikem Michaelu Jordanu, je bil Luka Dončić v središču pozornosti tudi v francoski metropoli, kjer se je udeležil znanega košarkarskega turnirja Quai 54. Ob robu dogodka je za španski športni časnik Marca spregovoril o številnih temah, tudi nedavnemu slovesu Pabla Lasa od klopi madridskega Reala.

»Tega ne morem razumeti, Pablo je namreč izvrsten trener in odlična oseba. Ne bi se smelo razplesti tako. Če se mi zdi nepravično? Da, da, jasno ... Glede na to, kaj je Pablo v 11 sezonah dal Realu, številni mislijo, da je temu tako,« je o svojem prvem in edinem trenerju v članski ekipi Reala povedal Dončić, a pohvalil tudi njegovega naslednika Jesusa Matea ter mu napovedal uspehe na klopi kraljevega kluba.

Pred Dončićem je letos peta sezona v vrstah Dallas Mavericks, konec poletja bo seveda zaznamoval tudi eurobasket 2022, na katerem bo slovenska reprezentanca branila naslov.

»Ne razmišljam o selitvi, moj cilj je, da ostanem v Dallasu in osvojim naslov. Seveda pa nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, a želim si postati prvak z Dallasom in upam, da nam bo uspelo,« je o ameriških delodajalcih povedal Dončić.

Glede evropskega prvenstva pa je dodal: »Če nas lahko ogrozi Španija? Da, a so tudi druge ekipe, denimo Srbija, Francija, Litva, Grčija ... Veliko jih je. Naša skupina je denimo zelo nevarna. Brez dvoma pa bom tudi v prihodnje igral za Slovenijo. Ko bom lahko, bom s Slovenijo odigral vsa tekmovanja.«

Dončić ob Zionu Williamsonu, članu New Orleans Pelicans. FOTO: Julien De Rosa/AFP

FOTO: Julien De Rosa/AFP

Tyler Currie je s pomočjo Luke Dončića takole zabil v senci Eifflovega stolpa. FOTO: Julien De Rosa/AFP