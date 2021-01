Dončić: Zgledoval sem se po Jamesu, Llullu in Spanoulisu

Slovenski košarkarski zvezdnikje po odlični predstavi in zmagi na gostovanju v Denverju spregovoril za priljubljeno oddajo Inside the NBA.»To je bila posebna zmaga. V prvem polčasu smo imeli težave, zgrešili smo veliko odprtih metov, sam sem bil nenatančen pri prostih metih. Nato smo stopili skupaj, zlasti v drugem polčasu smo bili odlični v obrambi in to nam je prineslo zmago,« je uvodoma pojasnil Dončić in nadaljeval: »Denver me je veliko podvajal v obrambi, tako da je bilo veliko soigralcev odprtih. To je bilo dobro zame, da sem soigralce vključeval v igro, in mislim, da je vsa ekipa odlično opravila nalogo.«Nekdanjega zvezdnika lige in zdajšnjega analitikaje zanimalo, po kom se je Luka zgledoval v času igranja v Evropi, ameriških ali evropskih košarkarjih? Ljubljančan je odgovoril: »Po vseh. Seveda sem spremljal, imel sem tudi odlične španske soigralcein, od katerih sem se veliko naučil. Gledam sem tudi, ne vem, če ga poznate, igral je za Olympiacos. V svojo igro sem vključil delčke vsakega od teh košarkarjev.«Luka je spregovoril tudi o težko pričakovani vrnitvi, ki naj bi soigralcem pomagal že v prihodnjem tednu: »Predvsem z mlajšimi igralci je sodeloval v igri 3 na 3. Deluje odlično in kmalu se bo vrnil,« je dejal Dončić.Ob koncu pogovora se je želel Shaquille O'Neal od Dončića posloviti v slovenskem jeziku, kar mu je skoraj uspelo, Luka pa ga je z nasmeškom popravil.