Dončića in rojake vabijo na spektakel v Sevillo

Pogovori s Košarkarsko zvezo Slovenije so po poročanju časnika AS že zelo konkretni, medtem ko naj bi dogovor z izbrano vrsto Združenih držav Amerike predstavljal nekaj več težav zaradi usklajevanja terminov. Španska košarkarska zveza (FEB) želi v sodelovanju z avtonomno vlado Andaluzije pripraviti »superturnir«, so zapisali pri madridskem športnem dnevniku, ki bi potekal kar na olimpijskem štadionu La Cartuja in pritisnil piko na i proslavi stoletnice FEB.

»Boljšega prijateljskega turnirja si Španija ne bi mogla želeti. Svetovni prvak, Španija, olimpijski prvak, ZDA, in osvajalec zadnjega evropskega naslova, Dončićeva Slovenija, z Dončićem kot gotovo najbolj priljubljenim igralcem na državni ravni zaradi preteklosti pri Realu in njegovih briljantnih sezon v ligi NBA. Slovenci in Američani so bili seveda tudi tisti, ki so presodili Španiji na zadnjih olimpijskih igrah,« poroča AS.

La Cartuja je v zadnjih letih pogosto prizorišče največjih tekem na Iberskem polotoku, saj je gostila finalne tekme španskega nogometnega pokala in tudi tekme reprezentance, ki je domače obračune eura 2020 odigrala ravno na seviljskem olimpijskem štadionu, ki je z rahlimi korekcijami dvakrat gostil tudi finale Davisovega pokala v tenisu.

Slovenska reprezentanca bo v nedeljo na Švedskem odigrala zadnjo tekmo prvega cikla kvalifikacij za SP 2023, s petkovo visoko zmago nad Hrvaško si je izbrana vrsta selektorja Aleksandra Sekulića že priigrala nastop v drugem delu kvalifikacijskih bojev, ki bodo odločali o potnikih na mundial, ki ga bodo med 25. avgustom in 10. septembrom 2023 gostili Filipini, Indonezija in Japonska.