Dončića pred začetkom sezone izbrali za naboljšega organizatorja igre

Vse od leta 2002 severnoameriška košarkarska liga NBA pred začetkom nove sezone objavi odgovore 30 generalnih direktorjev ekip na 50 vprašanj o naslednji sezoni. V letošnji izvedbi ankete je 40 odstotkov generalnih direktorjev odgovorilo, da bo najkoristnejši igralec lige zvezdnik Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander, Boston Celtics pa bodo po mnenju anketirancev ubranili naslov prvakov. Dallas je po številu prejetih glasov za osvojitev naslova na tretjem mestu.

Generalni direktorji so za najboljšega organizatorja igre izbrali slovenskega košarkarskega asa Luko Dončića, ki so ga izbrali tudi za igralca, ki od nasprotnikovih trenerjev zahteva največ prilagoditev. Srbski center Nikola Jokić je bil med drugim izbran za najboljšega centra, podajalca in najboljšega igralca, ki ne prihaja iz Združenih držav Amerike. Anketiranci so odgovorili, da bi s Francozom Victorjem Wembanyamajem najraje znova začeli s sestavo ekipe, 20-letnika pa označili za najboljšega branilca lige.

Victor Wembanyama (na sredini) ni igral na uvodni tekme predsezone. FOTO: Scott Wachter/Usa Today Sports Via Reuters Con

Najboljša ekipa vzhodne konference je po mnenju vprašanih Boston, zahodne konference Oklahoma. Boston Celtics so bili izglasovani za ekipo z najboljšo obrambo in za najbolj učinkovito napadalno ekipo. Erik Spoelstra, trener Miamija, je po mnenju generalnih direktorjev najboljši trener v ligi NBA.