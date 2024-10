LeBron James prvič na tekmi zaigral skupaj s sinom Bronnyjem

Ameriški košarkarski zvezdnik LeBron James je s sinom LeBronom Jamesom mlajšim spisal novo poglavje zgodovine v ligi NBA. Sta prvi oče in sin, ki sta skupaj nastopila na tekmi. Toda v dvoboju med Los Angeles Lakers in Phoenix Suns so bila na pripravljalni tekmi pred začetkom nove sezone s 118:114 boljša Sonca.

LeBron James ml., znan pod vzdevkom Bronny, je za 20. rojstni dan prvič nastopil za moštvo lige NBA. Tekma je pokazala, da bo še potreboval treninge in tekme, saj je v statistiko vpisal zgolj en zgrešen met in dva skoka. Drugače je bilo pri očetu, ki bo decembra dopolnil že 40 let. Pred 22. sezono v najmočnejši košarkarski ligi na svetu se je v 16 minutah na parketu izkazal z 19 točkami, petimi skoki in štirimi podajami.

Spisek skupnih nastopov očetov in sinov v ameriškem profesionalnem športu je kratek. V bejzbolu sta to zabeležila Ken Griffey starejši in Ken Griffey mlajši pred tremi desetletji za ekipo Seattle Mariners. V hokeju na ledu je konec 70. let legendarni Gordie Howe zaigral skupaj s sinovoma Martyjem in Markom.

Vlatko Čančar (desno) je v 18 minutah zbral po tri skoke in podaje. FOTO: Amr Alfiky/Reuters

Čančar zbral po tri skoke in podaje

Na začetek novega prvenstva se pripravljajo tudi Denver Nuggets z Vlatkom Čančarjem. V Abu Dabiju so včeraj izgubili tekmo z branilci lovorike Boston Celtics (104:130). Najboljši v dresu kluba iz Kolorada je bil Srb Nikola Jokić z 20 točkami, Čančar pa je v 18 minutah zbral po tri skoke in podaje. Na nasprotni strani je 21 točk dosegel Jaylen Brown.