Nowitzki v podporo Dončiću: Želel sem biti tam zanj, za njegovo družino

Nekdanji nemški košarkarski as Dirk Nowitzki je za športno radijsko postajo v pogovorni oddaji The Ticket dejal, da je bil kot vsi šokiran in presenečen po menjavi slovenskega asa Luke Dončića iz vrst Dallas Mavericks k Los Angeles Lakers. Dodal je, da je želel biti na prvi tekmi svojega prijatelja ter podpreti tako Dončića kot njegovo družino.

Od menjave, ki je zatresla športno javnost, so minili trije tedni. Dončić je vmes že odigral tri tekme za Los Angeles Lakers, naslednja pa ga čaka ponoči proti Denver Nuggets. Nowitzki je kot legenda Dallasa obiskal Los Angeles in pred desetimi dnevi s tribun ob Dončićevi družini spremljal debi svojega nekdanjega soigralca in prijatelja.

»Ko sem izvedel novico o menjavi, sem bil na drugi strani sveta na Maldivih na dopustu z družino. Ko smo odhajali domov, mi je telefon pregorel s sporočili. Resnično nisem mogel verjeti, kaj se je zgodilo,« je prve trenutke po menjavi za športno radijsko postajo iz Dallasa pospremil Nowitzki.

Luko sta spremljala in podprla tudi oče Saša in Dallasova legenda Dirk Nowitzki. Foto X

»Bil sem šokiran in presenečen kot vsi ostali. Naslednjo uro sem kot vsi spremljal dogajanje na družbenih omrežjih in se spraševal, ali je vse to resnično. Skušal sem strniti misli, kaj se sploh dogaja,« je dejal prvak z Dallas Mavericks leta 2011 in najkoristnejši košarkar lige NBA leta 2007.

Kot vsi pristaši Dallasa je pričakoval, da bodo Mavericks skušali do drugega naslova v najmočnejši košarkarski ligi priti z Dončićem kot obrazom franšize, a so imeli vodilni ljudje v franšizi drugačne načrte. Dončića so poslali v Los Angeles v zameno za Anthonyja Davisa. Slednji se je ob debiju v dresu Mavericks poškodoval in bo odsoten vsaj še nekaj tednov.

»Nekaj sporočil sva si izmenjala. Sočustvoval sem z njim in bil hkrati žalosten ter razočaran zanj, saj tega nikakor ni pričakoval. Povabil me je v Los Angeles na svojo prvo tekmo in imel sem občutek, da ga moram podpreti,« je nadaljeval nemški as, ki je pri Dallasu prebil celotno kariero.

»V moji zadnji sezoni sva se z Luko zelo povezala, skušal sem mu biti mentor in mu v zadnjih letih kar se da največ pomagati. Je zelo dober fant. Čutil sem, da ga moram podpreti v novem poglavju. Kot so poročali mediji, je bil razočaran glede načina, kako se je menjava zgodila. Želel sem biti tam zanj, za njegovo družino in mu izkazati vso podporo,« je dodal 46-letni Nowitzki.

Dirk Nowitzki in Luka Dončić sta igrala skupaj v sezoni 2018/19. FOTO: Tom Pennington/AFP

Spomnil se je tudi dogajanja v dvorani Jezernikov, ko je na tribuni spremljal Dončićev debi. »Bilo je zelo neobičajno, ko je zaigral v dresu Jezernikov. Konec koncev nikoli ne bom pristaš Lakers, bom pa vselej navijač Luke Dončića,« je še dodal priljubljeni Nemec, ki je v NBA dosegel 31.560 točk in je šesti najboljši strelec v zgodovini lige.

Nowitzki je za Dallas prvič zaigral v sezoni 1998/99, nato pa postal ikona teksaškega kluba, v dresu katerega se je poslovil aprila 2019. V povprečju je v rednem delu NBA dosegel 20,7 točke, 7,5 skoka in 2,4 asistence na tekmo, odigral pa jih je 1522. Dončić je za Dallas pred menjavo odigral 422 tekem in v povprečju dosegel 28,6 točke, 8,7 skoka ter 8,3 asistence na tekmo.