Ob 'blackoutu', 32 točkah in gladki zmagi se je Dončić spet zabaval

Prvič po menjavi in prihodu v Los Angeles je Luka Dončić pokazal vse svoje košarkarsko znanje. Ob zmagi s 123:100 mu je stekel met, dosegel je 32 točk in dodal 10 skokov ter 7 asistenc, zadel je tudi štiri trojke. Lakers na tekmi sploh niso zaostajali, ko se je v drugem polčasu Denver približal le na točko, je Luka s trojko pomagal ustaviti njihov nalet. LA je v Denverju slavil prvič po aprilu 2022 in dobil derbi zahodne konference, premagali so najbolj vročo ekipo v ligi.

Dvoboj LA-ja in Denverja je za Dončića nosil veliko težo, po dveh slabših tekmah so se takoj oglasili kritiki, ob porazu proti Charlottu mu ni stekel met, čeprav si je ustvaril nekaj lepih poskusov, ki pa niso želeli skozi obroč. V sobotnem večeru ga je čakalo gostovanje pri Nikoli Jokiću, kjer Los Angeles ni zmagal že skoraj tri leta, Denver je bil z devetimi zaporednimi zmagami najbolj razpoložena ekipa v ligi NBA.

Tokrat je bila podoba Jezernikov povsem drugačna, vodili so od prve do zadnje minute, največ za 19 točk. Luka je ujel ritem, 14 točk, kolikor je znašalo njegovo dosedanje povprečje v zlato-vijoličnem dresu, je dosegel v prvi četrtini, do polčasa jih je imel na svojem računu že 19.

Denver je tretjo četrtino odprl z delnim izidom 8:0 in se približal le na točko zaostanka, a je imel Dončić pripravljen odgovor, zadel je značilno trojko s korakom nazaj prek roke Christiana Brauna in LA je pobegnil. Na igrišču je slovenski zvezdnik na koncu preživel le 30 minut, tekma je bila odločena precej pred zadnjo sireno. Dosegel je 32 točk, zadel 10 od 22 metov iz igre, od tega štiri trojke iz 9 poskusov, zadel je tudi vseh 8 prostih metov in izgubil le eno žogo. Za dvojnega dvojčka je ujel 10 odbitih žog, 7 asistenc je bilo še pika na i odlični predstavi.

FOTO: Matthew Stockman/AFP

»Končno sem se na igrišču zabaval, trener mi je rekel, da potrebujem enega od svojih 'blackout' trenutkov in mislim, da sem ga imel. Videli ste, da sem se smejal na igrišču, spet sem bil vesel,« si je po odlični predstavi oddahnil Luka in dodal: »V obrambi smo bili odlični od prve minute, bili smo bolj čvrsti, takšni moramo biti vsak dan. Naš edini cilj je, da osvojimo naslov prvaka, da se povsem povežemo, bo trajalo še nekaj časa, a bomo vsako tekmo boljši.«

»Želel sem, da ima Luka žogo tokrat več v svojih rokah, da on vodi igro in to je obrodilo sadove. Odigral je odlično v obrambi, v napadu se je hitro odzval na obrambo Jokića na začetku tekme in Denver se je moral prilagoditi. Želimo si, da se Luka postopoma vrne v svoje normalno stanje in ta tekma je bila korak v pravo smer,« je bil zadovoljen tudi trener J.J. Redick.

Dopolnil ga je tudi LeBron James s 25 točkami in 9 skoki, Austin Reaves jih je prispeval 23, Rui Hachimura pa 21. Japonski košarkar je v bolečinah v zadnji četrtini zapustil parket, je zelo pomemben člen v igri Jezernikov, ki upajo, da poškodba ni resnejša.

Igralci Denverja so bili tokrat zadržani, tudi Jokić, ki je iz igre vrgel le sedemkrat, zadel pa zanj skoraj neverjetna dva meta. Ustavil se je pri 12 točkah, 13 skokih in 10 asistencah, Jamal Murray je dodal 19 točk.

Zdaj se Los Angeles vrača v Kalifornijo, doma bodo odigrali šest tekem zapored. Naslednja tekma bo prava poslastica, Luka se je ogrel pred tekmo z Dallasom, ki v LA prihaja v noči na sredo.