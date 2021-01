O športu ni imel pojma, a si je omislil klub, v katerem blesti Dončić

V nadaljevanju preberite:

Ob spremljanju vrhunskih predstav Luke Dončića in njegovem nizanju moštvenih rekordov bi lahko kdo pomislil, da je zgodovina Dallas Mavericks kratka in dolgočasna.Toda za njimi je že 40 sezon v ligi NBA, kopica uspehov, med katerimi prevladuje naslov prvaka iz leta 2011, v njihovi kronologiji pa najdemo celo vrsto imenitnih košarkarjev, ne le Dirka Nowitzkega. Prvi lastnik kluba Don Carter je zanj odštel 12,5 milijona dolarjev, lani je bil vreden že 2,4 milijarde. Na seznamu legend z upokojenimi dresi pa so še vedno le tri imena.