Dragić s Chicagom ob zaključku priprav ugnal še Milwaukee

Slovenski košarkar Goran Dragić, ki bo v novi sezoni severnoameriške lige NBA nosil dres moštva Chicago Bulls, je na zadnji pripravljalni tekmi pomagal bikom do zmage s 127:104 nad Milwaukee Bucks. Dragić je v domačem United Centru odigral 19 minut tekme in k zmagi prispeval 13 točk.

Dragić, ki je v igro vstopil s klopi, je iz igre metal 6:9, zadel pa je tudi eno trojko iz treh poskusov. V statistiko je vpisal še dva skoka in štiri asistence. Prvi strelec domače ekipe je bil Patrick Williams z 22 točkami. Po izenačenem prvem polčasu, biki so vodili z 61:59, so Dragić in soigralci začeli bežati jelenom in pred zadnjo četrtino vodili z okroglimi desetimi točkami naskoka, prednost pa so do konca dvoboja le še povišali.

Milwaukee je pripravljalno obdobje sklenil brez zmage (0:4), tudi v vetrovnem mestu pred dobrimi 20 tisoč gledalci pa na parketu ni bilo grškega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa in še nekaterih vidnih članov šampionskega moštva iz sezone 2020/21. Jordan Nwora je bil sicer prvi strelec tekme s 25 točkami.

Nova sezona lige NBA se bo začela 18. oktobra. Chicago, na pripravah je trikrat zmagal in enkrat izgubil, 20. t. m. (ob 1.30 po slovenskem času) čaka gostovanje pri Miamiju, kar bo posebna tekma za dolgoletnega člana vročice Gorana Dragića, ki je minulo sezono po slovesu od Floride sicer odigral v vrstah Brooklyn Nets. Milwaukee, ki mu številni spet napovedujejo boj za najvišja mesta oz. končno zmago, se bo na še eni pripravljalni tekmi pomeril ravno z Brooklynom, nato pa odprl sezono v petek ob 1.30 po slovenskem času v Philadelphii.