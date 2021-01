Durant v sedemdnevno karanteno, liga zaostrila protikoronska pravila

Severnoameriško košarkarsko moštvo Brooklyn Nets bo naslednjih sedem dni igralo brez svojega zvezdnika Kevina Duranta, saj naj bi bil v stiku z osebo, okuženo z virusom SARS-CoV-2, poročajo ameriški mediji.



Kevin Durant je sicer že maja prebolel covid-19, zdaj pa ga čaka vsakodnevno testiranje.



Njegovo moštvo bo v tem času igralo tekme proti Utahu, Philadelphii, Memphisu in Oklahomi.



To je velik udarec za Netse, saj je imel nekdanji najkoristnejši igralec rednega dela lige NBA na prvih šestih tekmah nove sezone povprečje 28,2 točke, 7 skokov in 4,8 asistence.

Liga zaostrila ukrepe

Vodstvo lige NBA se je odločilo za zaostritev protikoronskih pravil in se odločilo za uporabo zaščitnih mask tudi med tekmami.



Kot so v ponedeljek zvečer potrdili na NBA, bodo po novem za vse igralce obvezne maske za igralce na začetku vsakega polčasa, vse dokler ne bodo stopili na igrišče.



Že pred tem so bile za trenerje in neaktivne igralce maske obvezne. NBA pa širi tudi obveznosti vseh uradnih oseb. Igralci bodo morali po novem sporočiti, s kom sodelujejo izven igrišča, na primer s katerimi terapevti, osebnimi trenerji, kiropraktiki in drugimi strokovnjaki za različna področja, ki niso uradni del ekip.

