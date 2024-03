Ko zataji met, lahko Dončić tekmo odloči tudi s podajami

V lovu za šestim mestom, ki vodi neposredno v končnici, si Dallas do konca sezone proti nižjepostavljenim ekipam ne sme več privoščiti spodrsljajev. Zato je zmaga s 113:107 proti skromnemu San Antoniu spodbudna, dosegli so jo kljub dejstvu, da Luka Dončić ni bil razpoložen in je prispeval le 18 točk. Ekipo je do zmage proti bodočemu novincu leta Victorju Wembanyami vodil Kyrie Irving z 28 točkami.

Trener Dallasa Jason Kidd na zadnjih tekmah več minut namenja Danielu Gaffordu, ki je tudi proti San Antoniu začel v prvi postavi, Dereck Lively II se je preselil na klop. V prvi postavi je mesto dočakal tudi Derrick Jones Jr., na klop je šel tokrat Dante Exum, ki se je v drugi postavi izkazal s 16 točkami.

Dallas je čakala težka tekma s San Antoniom, polna napak na obeh straneh. Šele v zadnjih minutah so dokončno strli teksaške tekmece, v tem obdobju sta Luka in Kyrie skupaj dosegla 12 točk in poskrbela, da je zmaga ostala v rokah Dallasa. Dončić je tekmo končal z 18 točkami, zadel je le 6 od 27 metov iz igre, kar je zadoščalo za skromnih 22 odstotkov zadetih metov iz igre. Je pa zato Dončić znova zbral 10 skokov in kar 16 asistenc, v nasprotju s tekmo z Denverjem so tokrat soigralci po njegovih podajah večkrat poslali žogo skozi mrežico. Dončić je že do polčasa zbral 10 asistenc.

Dvobojev z Wembanyamo se bomo v prihodnje še nagledali. FOTO: Ronald Cortes/AFP

Najboljši strelec je bil Kyrie z 28 točkami (13-21 iz igre), čeprav je zgrešil vseh pet metov za tri točke. Francoski čudežni deček pri San Antoniu Wembanyama je dosegel 12 točk in 11 skokov, tudi tokrat je v statistiko vpisal kar šest blokad. »Ni vsaka zmaga lepa, a tudi to bomo vpisali. Treba je dati priznanje San Antoniu, proti njim je zelo težko igrati, imajo visoke igralce, ki igrajo trdo obrambo. Ni nam stekel met, zato smo se tudi mi morali zanesti na obrambo,« je po tekmi analiziral Kidd, njegov stanovski kolega na nasprotni klopi Gregg Popovich pa je tekmo ocenil takole: »Naredili smo ogromno napak vseh vrst, a so jih tudi oni, pa se želijo boriti za naslov. Vesel sem, ker ekipa iz tekme v tekmo napreduje.«

Po zmagi zdaj Dallas (40-29) le še za nekaj odstotnih točk zaostaja za Sacramentom (39-28) na tako želenem šestem mestu. Naslednjo tekmo bodo odigrali v noči na petek proti Utah Jazz.