Favorizirani Nemčija in Francija drevi po finale EP 2022

Tretji petek v septembru prinaša polfinale evropskega prvenstva v košarki. Letošnji eurobasket bodo zaznamovale tri dobre znanke Slovenije. V današnjem prvem polfinalu (17.15) se bosta merili Poljska in Francija, zatem še Nemčija in Španija (20.30). Stavne hiše že poznajo svoja favorita za nastop v nedeljskem finalu eura 2022: to sta Francija in gostiteljica Nemčija, ki jima s kvotama 2,3 oziroma 2,85 pripisujejo največ možnosti za naslov prvaka.

Slovenci premagali oba favorita

Španija (4,65) in Poljska (11,5) naj bi imeli manjše možnosti za to, da bi na vrhu Evrope nasledili Slovenijo, ki je bila najboljša leta 2017. Zanimivo, izbranci selektorja Aleksandra Sekulića so na poti do četrtfinala premagali obe favoritinji za zlato – Nemčijo z izidom 88:80, Francijo z izidom 88:82. Ključne adute obeh favoritinj za vrh razkriva statistika.

Dennis Schröder bo drevi močno orožje Nemčije. FOTO: Oliver Behrendt/AFP

Največ točk in asistenc pri Nemčiji ima na računu Dennis Schröder (20,2 točke in 7,2 asistence, na fotografiji), največ skokov pa je v povprečju zbral Johannes Voigtmann (7,1). Največ točk za Francijo je doslej prispeval Evan Fournier (15, na fotografiji), prvi skakalec ekipe je Rudy Gobert (10,9) in asistent Thomas Heurtel (7,3). Finale (20.30) in tekma za bron (17.15) bosta v nedeljo.