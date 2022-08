Parada zvezd na evropskem košarkarskem parketu

V nadaljevanju preberite:

Minili so časi, ko so morali selektorji košarkarskih reprezentanc, tudi slovenske, skoraj na kolenih rotiti največje ase, da se jim priključijo na največjih tekmovanjih. Letošnje evropsko prvenstvo, ki ga bodo gostile Nemčija, Italija, Češka in Gruzija, bo parada zvezd na in ob parketih, odpovedi pa so v zadnjih tednih deževale skoraj izključno zaradi zdravstvenih težav. Koga poleg Slovencev Luke Dončića in Gorana Dragića še lahko uvrstimo v kategorijo zvezdnikov eurobasketa 2022?