Slovenski košarkarji čutijo naporen ritem tekem

Najboljših osem košarkarskih reprezentanc v Evropi ima danes na prvenstvu stare celine v Berlinu prost dan. Četrtfinalni dvoboji se bodo začeli jutri, ko bosta na sporedu tekmi Finska – Španija (17.15) in Nemčija – Grčija (20.30), v sredo pa bosta še obračuna Italija – Francija (17.15) in Slovenija – Poljska (20.30).

Naša izbrana vrsta bo imela med vsemi reprezentancami na voljo najdaljši počitek. Tekmo osmine finala proti Belgiji je namreč odigrala že v soboto. Glede na to, da je bila zanjo to šesta tekma v desetih dneh, bo odmor slovenskim košarkarjem prišel zelo prav. V nedeljo je selektor Aleksander Sekulić svoje izbrance odpeljal na enourni trening, danes pa bo reprezentanca že začela resne priprave za Poljsko.

Poljska je s 13. mestom na Fibini lestvici druga najslabše uvrščena reprezentanca v četrtfinalu. Finska zaseda 35. mesto, Nemčija je enajsta, preostalih pet ekip pa je uvrščenih med najboljšo deseterico na svetu. Španija je druga, Francija tretja, Slovenija peta, Grčija deveta in Italija deseta.

Poljska je ob tem edina reprezentance med najboljšimi osmimi, ki v svojih vrstah nima nobenega košarkarja iz lige NBA ali evrolige. Nosilca njene igre sta 35-letni A. J. Slaughter, ki nosi dres Gran Canarie, in šest let mlajši Mateusz Ponitka, član Zenita iz St. Peterburga, ki zaradi sankcij proti Rusiji ne nastopa v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Okostje ekipe, ki jo vodi hrvaški trener Igor Miličić, tvorita še 215-centimetrov visoki Aleksander Balcerowski, soigralec Slaughterja na Kanarskih otokih, in krilni košarkar Michal Sokolowski, ki si kruh služi v poljskem prvenstvu.

Drobnjak: Nikogar ne smemo podcenjevati

Tekmo Poljske in Ukrajine (94:86) si je ogledal celoten strokovni štab slovenske reprezentance, po njej pa je pred novinarje v Berlinu stopil Dragiša Drobnjak. »Nič se nismo pogovarjali o tem, koga bi si želeli v četrtfinalu, saj se moramo osredotočiti predvsem nase. Posvetiti se moramo svojim pomanjkljivostim in rezervam, predvsem pa se moramo spočiti, saj igralci čutijo naporen ritem tekem,« je uvodoma povedal Drobnjak.

»Načeloma nam bi morala Poljska z relativno nizko postavo bolj ustrezati kot Ukrajina, ki ima precej več višine. Nedvomno pa je naša klop močnejša od Poljske. Njeni igralci, ki vstopajo v igro po začetni peterki, so brez podcenjevanja kogarkoli za razred slabši od začetne peterke. Ta je sicer resnično dobra, ampak vsaka njihova menjava, to se je videlo tudi tokrat, povzroči precejšen padec v igri,« je dodal Drobnjak.

»Poljsko smo letos poleti spremljali že na prijateljskem turnirju v Istanbulu, kjer so jo Ukrajinci nadigrali z visoko razliko. Po tistem so se očitno dobro povezali kot ekipa, občutno so napredovali in ustvarili odlično vzdušje v moštvu. Imajo svoje kakovosti, menim pa, da nam kakšnih velikih presenečenj v igri ne morejo pripraviti,« je ocenil pomočnik selektorja Sekulića.

»Ključna bo naša igra. Prepričan sem, da se bodo fantje odpočili in se tekme lotili maksimalno zbrano. Nikogar ne smemo podcenjevati, ostati moramo skromni in trdno na tleh. Vemo, zakaj smo prišli sem, in vseeno je, kdo nam stoji nasproti. Dali bomo vse od sebe. Z zbranim pristopom in bojevitostjo verjamem v pozitiven rezultat,« je zaključil Drobnjak.