Po šoku dober začetek Slovencev

Slovenski košarkarji so po nedeljskem porazu z Bosno in Hercegovino ter dnevu odmora danes ob 20.30 začeli novo zahtevno preizkušnjo na evropskem prvenstvu v Kölnu. Dvoboj z Nemčijo bo, kot pravijo varovanci selektorja Aleksandra Sekulića, pokazal, kakšna je vrednost te reprezentance.

Prva četrtina: Takoj pokazali mišice, plus 7

Tekmo je prvič začel kapetan Goran Dragić, toda Slovenci so doživeli šok, ko je ob začetnem skoku zaradi bolečin v gležnju igrišče moral zapustiti Mike Tobey. Toda strah je bil odveč, Američan se je vrnil po nekaj minutah. Slovenci pa so takoj pokazali odločnost, zaigrali odločno v obrambi in tekmecem v petih minutah dovolili samo tri točke (3:8). Nemci so bili v krču, prvi zvezdnik Dennis Schröder ni bil pri metu in Slovenci so prvo četrtino dobili z 21:14. Na začetku drugega dela pa je prednost po trojki Zorana Dragića že narasla na lepih 10 točk.

Drugi prost dan v predtekmovalni skupini B je Sloveniji prišel kot naročen, da so fantje ohladili razgrete glave po porazu z BiH in misli usmerili proti edini neporaženi ekipi v skupini, s katero so se srečali pred dobrim tednom v Münchnu v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo.

Tisti poraz z devetnajstimi točkami razlike je slovenske košarkarje spodbudil, da so na uvodni tekmi EP proti Litvi pokazali pravi obraz in zasluženo prišli do dveh točk. Strokovni štab podobno reakcijo igralcev pričakuje tudi danes.

Dennis Schröder je glavna nevarnost Nemcev. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Slovenija ima ob dveh zmagah proti Litvi in Madžarski enak izkupiček kot Francija ter Bosna in Hercegovina, po dvoboju z Nemčijo pa jo v sredo ob 17.15 čaka še obračun s Francijo. Z dvema zmagama je lahko Slovenija prva v skupini, nižje od četrtega mesta pa ne more več, kar pomeni, da je že uvrščena v izločilne boje oziroma osmino finala v Berlin.

V dvorani Lanxess, ki sprejme dobrih 18.000 gledalcev, ima Slovenija na tribunah pomoč približno 2000 slovenskih navijačev. Glavna slovenska aduta sta Luka Dončić in Goran Dragić, pri Nemcih najbolj izstopa Dennis Schröder.