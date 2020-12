Fantastična tekma Luke Dončića in soigralcev

Standings provided by SofaScore LiveScore

Kar težko je verjeti, kako prepričljivo soin soigralci opravili z Los Angeles Clippers na gostovanju v Kaliforniji. Moštvo Dallas Mavericks je namreč v svoji tretji tekmi sezone 2020/21 zmagalo s 124:73 in popolnoma zmlelo ene od favoritov za končno lovoriko že v prvem polčasu.Gostje so odšli na premor po drugi četrtini z neverjetno prednostjo 50 točk pri rezultatu 27:77! Najvišja prednost Dallasa je bila 57 točk pri rezultatu 63:120. Luka Dončić? Slovenski as je igral 25 minut, v tem času pa zbral 24 točk (za tri 0:5, za dve 8:13, prosti meti 8:9), 9 skokov, 8 podaj in eno ukradeno žogo.Dallas čaka naslednja tekma 31. decembra ob 2.30 po slovenskem času, Miami, čigar barve brani, bo aktiven že dan prej ob 1.30 po slovenskem času.LA Clippers : Dallas 73:124 (George 15, Ibaka 13; Dončić 24, Richardson 21, Hardaway 18)