Finska tretja, a ne najlažja vmesna postaja na poti do mundiala

V minulih letih se je slovenska košarkarska reprezentanca devetkrat pomerila s Finci in izgubila le enkrat. V neprimernem trenutku, v drugem delu evropskega prvenstva 2013 v Stožicah in z nespodobnih 76:92. Zato lahko pred današnjim soočenjem moštev v Espooju (17.30) in ponedeljkovo revanšo v Kopru v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2023 upamo, da se bo nadaljevala prijetnejša plat tradicije. Da trenutno 35. zasedba na lestvici FIBA ne bo pokvarila razpoloženja v četrtem moštvu z lanskih olimpijskih iger in, ne pozabimo, še vedno vladajočimi na stari celini. Kaj jo čaka na severu Evrope in s kakšnimi orožji jo bo pričakala druščina Sasuja Salina?