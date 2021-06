Gasol se vrača v reprezentanco za OI

Španski košarkarski zvezdnik Pau Gasol nekaj časa ni igral za reprezentanco, za olimpijski turnir v Tokiu pa se v želji, da osvoji edini naslov, ki mu še manjka v bogati karieri, vanjo vrača. Španski selektor Sergio Scariolo ga je uvrstil na seznam 18 košarkarjev, ki se bodo na pripravah v Madridu zbrali 26. junija. Španci, aktualni svetovni prvaki, bodo v Tokiu tekmeci Slovenije v predtekmovanju, če se bodo izbranci Aleksandra Sekulića na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu na igre uvrstili. Poleg Špancev in zmagovalca turnirja v Litvi bosta v predtekmovalni skupini še Japonska in Argentina.



Na seznamu Scariola so: Alberto Abalde (Real Madrid), Alex Abrines (Barcelona), Carlos Alocen (Real Madrid), Dario Brizuela (Unicaja Malaga), Victor Claver (Barcelona), Rudy Fernandez (Real Madrid), Usman Garuba (Real Madrid), Marc Gasol (Los Angeles Lakers), Pau Gasol (Barcelona), Juancho Hernangomez (Minnesota Timberwolves), Willy Hernangomez (New Orleans Pelicans), Sergio Llull (Real Madrid), Xabier Lopez-Arostegui (Joventut), Sergi Martínez

(Barcelona), Pierre Oriola (Barcelona), Sergio Rodriguez (Armani Milano), Ricky Rubio (Minnesota Timberwolves), Sebas Saiz (Chiba Jets Funabashi).

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: