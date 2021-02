Giannis Antetokounmpo ima raje predigro

Najboljši košarkar zadnjih dveh sezon lige NBA Giannis Antetokounmpo je po decembrskem podpisu rekordne pogodbe z Milwaukeejem, ki mu bo v petih letih navrgla 228 milijonov dolarjev, ohranil smisel za šalo. Na valentinovo je s svojim dekletom Mariah posnel krajši video, v katerem je mlade opozoril, da on ne trati časa z igralnimi konzolami.



»Fortnite ni moje področje. Zvečer se rajem lotim predigre ...« je namignil, nato pa dodal, da ima lahko njegov vzdevek Greek Freak (grški čudak) več pomenov. »Lahko ste čudež narave na igrišču, lahko pa tudi v postelji,« je sporočil svojim oboževalcem in predvsem oboževalkam.



Giannis Antetokounmpo je trenutno sedmi najboljši strelec lige NBA s povprečjem 28 točk, dve mesti za Luko Dončićem (29,1), hkrati še sedmi skakalec (11,5) in 23. podajalec (5,7), z Milwaukeejem pa zaseda drugo mesto v vzhodni konferenci. Lani in predlani je bilo njegovo moštvo najuspešnejše v rednem delu prvenstva, a se v končnici ni prebilo dlje kot od konferenčnega finala.

