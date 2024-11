Glavna vloga v balkanski predstavi je pripadla Jokerju

V nadaljevanju preberite:

Dobra forma glavnih akterjev na začetku sezone je obetala visokooktanski dvoboj miljo visoko v Koloradu, kjer se je Dallasu dobljena tekma izmuznila iz rok. Kyrie Irving je s 43 točkami držal korak z Nikolo Jokićem, zadnja beseda pa je pripadla domačinom in Dallas se je na dolgo pot domov iz Denverja podal z bolečo popotnico tesnega poraza s 120:122. Načeti Luka Dončić je bil blizu trojnemu dvojčku, a tokrat ni bil osrednja zvezda večera.

Ko vsak na svoji strani parketa stojita Jokić in Dončić, se obeta poseben košarkarski večer. Trikratni MVP lige in lanski najboljši strelec poosebljata vse tisto, kar je večini ameriških košarkarjev v igri nedosegljivo - lucidnost, pretkanost, nekaj balkanske predrznosti in iznajdljivost. Moštvi Denverja in Dallasa sta se pred tekmo znašli v podobnem položaju, zvezdniki igrajo v dobri formi, prispevek z zdesetkanih klopi za rezervne igralce je bil minimalen.

A to Jokića na uvodu v sezono ni ustavilo, da ne bi moštvo iz Kolorada lastnoročno popeljal do petih zaporednih zmag in razmerja 7-3. Srbski center tako dobro v svoji karieri še ni igral, po tekočem traku zadeva mete za tri točke (tokrat 3:3), v raketi zanj moštva že pol desetletja ne najdejo pravega odgovora. »Jokić igra kot podajalec v ameriškem nogometu, ne smeš gledati njega, saj lahko s podajo poišče prav vsakega soigralca. Videl je že vse obrambne različice, vsi igralci Denverja vedo, da bodo dobili žogo, če se držijo načrta, zato igrajo na 100 odstotkih. Za to ni rešitve,« se je po tekmi sprijaznil Dallasov trener Jason Kidd. Srbski as je bil na vrhu rakete neustavljiv, po prevzemanju se je poigraval z nižjimi branilci in tekmo končal s statistiko, od katere boli glava: 37 točk, 18 skokov, 15 asistenc, tri ukradene žoge, prosti meti 8/8 in štiri izgubljene žoge, vse to v zmernih 38 minutah na parketu.