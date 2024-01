Gogijev adijo za, nekoč, dober dan Olimpija

V nadaljevanju preberite:

Ali napovedano slovo Gorana Dragića od aktivne igralske kariere pomeni tudi njegovo slovo od košarke ali pa se bo zlati kapetan evropskih prvakov v katerikoli drugi vlogi »oddolžil« igri, ki mu je uresničila sanje? Veliko verjetnejša se zdi druga teza, kajti težko je pričakovati, da bi se igralec njegovega kova po skoraj dvajsetletnem odrekanju lahko kar čez noč umaknil in se nenadoma preizkusil v drugih življenjskih izzivih, predvsem poslovnih.

Dragićev morebitni skok v trenerski svet je v skoraj vseh pogledih misija nemogoče. Matematično so možnosti minimalne, če bi naredil primerjave s košarkarji njegovega slovesa in znanja v zadnjih 30 letih, ko se je tudi v košarki spremenilo domala vse. Niti na prste ene roke ni mogoče prešteti košarkarjev, ki so bili, recimo, udeleženci tekme vseh zvezd v ligi NBA ali MVP enega od velikih tekmovanj, klubskih finalov, vključno z evropskimi. Celo nasprotno, vedno manj jih je.