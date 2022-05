Golden State dokončal delo, Boston do odločilne domače tekme

Boston Celtics so šesto tekmo konferenčnega polfinala proti Milwaukee Bucks dobili s 108:95 in bodo o potniku v konferenčni finale lahko odločali na domačem parketu. Jayson Tatum je dobil tesen strelski obračun (46:44) z Giannisom Antetokounpom, ki je zbral še kar 20 skokov in 6 asistenc, Tatumu pa je le en zmanjkal do dvojnega dvojčka. Jaylen Brown je 22 točkam dodal 5 skokov.

Vsega pa je konec v obračunu med Golden State Warriors in Memphis Grizzlies, Bojevniki so šesto tekmo v domačem San Franciscu dobili s 110:96 in že čakajo na zmagovalca sedme tekme med Phoenix Suns in Dallas Mavericks Luke Dončića. Ob vnovični odsotnosti prvega zvezdnika Jaja Moranta je strelsko breme pri Grizlijih prevzel Dillon Brooks, čigar 30 točk je bilo premalo za goste, Klay Thompson (30) in Stephen Curry (29 točk, 7 skokov in 5 asistenc) sta bila najuspešnejša pri domačih.