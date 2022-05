Golden State pretežak zalogaj za Dallas in Luko Dončića

Košarkarji moštva Golden State so prvi finalisti lige NBA. Na peti tekmi finala zahodne konference so v domači dvorani proti Dallasu slovenskega zvezdnika Luke Dončića slavili s 120:110 in napredovali s 4:1 v zmagah. Slovenski as je dvoboj končal z 28 točkami, devetimi skoki in šestimi podajami.

Moštvo iz San Francisca je dobilo prve tri tekme v seriji in povedlo s prednostjo, ki je v vsej zgodovini lige NBA ni nadoknadila niti ena od 146 ekip v tem položaju. Dallas je sicer nato dobil četrto tekmo v domači dvorani in izsilil peto, v kateri pa so prvaki iz let 2015, 2017 in 2018 dokončali delo in se uvrstili v veliki finale.

V njem se bodo pomerili bodisi z Bostonom bodisi Miamijem. Boston je v prednosti s 3:2 v zmagah. Šesta in morebiti že odločilna tekma bo na sporedu v noči na soboto v Massachusettsu.

Triindvajsetletni Dončić je na peti tekmi zadel deset od 28 metov iz igre (3:13 za tri) in dvoboj končal z 28 točkami. Vpisal je še devet skokov in šest podaj, ob eni ukradeni pa je vknjižil še štiri izgubljene žoge.

Bojevniki so bili ponoči vseskozi v prednosti. Prvo četrtino so dobili za pet točk, v drugi pa povedli tudi že za 21. Na odmor so varovanci Steva Kerra odšli s +17, to prednost pa so sredi tretje četrtine še oplemenitili in povedli za 25 (87:62).

Nato je sledil hiter povratek Dallasa, ki se je z delnim izidom 15:0 približal na vsega osem točk (92:84). To je znova spodbudilo domačine, ki so se v zelo glasnem Chase centru v San Franciscu vnovič odlepili na +17 (103:87). Tudi v nadaljevanju so po zaslugi odličnega skoka v napadu prihajali do drugih priložnosti in lahkih trojk ter ohranjali prednost in zanesljivo napredovali.

Ob Dončiću se je pri Dallasu najbolj izkazal Spencer Dinwiddie s 26 točkami (7:12 iz igre), dvomestno število točk pa sta presegla le še Dorian Finney-Smith (13) in Jalen Brunson (10). Pri Golden Statu je šest košarkarjev preseglo mejo desetih točk, največ, 32, jih je dosegel Klay Thompson (12:25 iz igre, za tri 8:16).

Klay Thompson se je v peti tekmi strelsko razigral in z osmimi trojkami strl teksaško obrambo. FOTO: Kelley L Cox/Usa Today Sports

V seriji proti bojevnikom je Dončić v povprečju dosegal 32 točk, 9,2 skoka in šest podaj. Skupno pa je v celotni letošnji končnici na 15 tekmah v povprečju dosegal 31,7 točke, 9,8 skoka in 6,4 podaje na tekmo.

V prvem krogu končnice je Dallas izločil Utah s 4:2 v zmagah, v konferenčnem polfinalu pa je bil nato boljši od najboljšega v prvem dela NBA Phoenixa s 4:3 v zmagah.

Izid –

Golden State : Dallas 120:110 (28:23, 41:29, 25:32, 26:26) – 4:1

Thompson 32 (12:25 iz igre, 8:16 za tri), Wiggins 18 (7:16 iz igre) in 10 skokov, Green 17 (6:7 iz igre) in 9 podaj, Poole 16, Curry 15 (5:17 iz igre, 2:7 za tri) in 9 podaj, Looney 10 in 18 skokov, Moody 7, Bjelica 5; Dončić 28 (10:28 iz igre, 3:13 za tri, prosti meti 5:7), 9 skokov in 6 podaj v 40 minutah, Dinwiddie 26 (5:7 za tri), Finney Smith 13, Brunson 10, Kleber 7, Bullock, Ntilikina in Burke po 6, Bertans in Powell po 3, Brown 2.