Golden State vsilil Dallasu svojo igro in mu nasul 147 točk

Prvi polčas s 150 točkami



Trojni dvojček Jamesa ob zmagi nad Denverjem

LeBron James je imel največ zaslug za tretjo zaporedno zmago Los Angelesa. FOTO: Harry How/AFP

Rezultati lige NBA

Dallas Mavericks so dan po zmagi nad Atlanto povsem razočarali in s slabo obrambno predstavo za 31 točk izgubili na domači tekmi z Golden State Warriors (116:147).Gostitelji so stik z Bojevniki držali le v prvem polčasu, ki so ga dobili s 76:74, nato pa se v drugem delu spustili v strelski obračun, v katerem so bili nedorasli tekmecem, ki so nastopili brez klasičnega centra (zaradi poškodbe so manjkaliin).Pri Golden Stateu je imel tekmo karieres 40 točkami,jih je dodal 28.Prvi strelec Dallasa je bils 27 točkami (met iz igre 8-20, trojke 3-7), 6 skoki in 6 asistencami.jih je vknjižil 25.»Največja težava na tekmi je bila več kot očitno naša obramba. Nasprotniki so nas premamili, da smo se z njimi spustili v strelski spopad. V tretji četrtini nismo igrali v obrambi, imeli smo preveč lapsusov. Moramo biti boljša obrambna ekipa, potegnili so nas v napačno vrsto igre,« je bil po tekmi razočaran domači trenerV uvodni četrtini sta ekipi prikazali enakovredno košarko. Pri Dallasu je bilo znova veliko bremena na Dončiću, ki je dosegel 8 izmed prvih 11 točk svojega moštva za vodstvo z 11:5. V nadaljevanju se je pri gostih razigral prvi zvezdnik Stephen Curry in četrtino končal s 15 točkami, dvema več od Dončića, Golden State pa je vodil s 36:34.Dallas je v drugo četrtino krenil dobro, dosegel je 8 zaporednih točk in povedel za šest (42:36), a so tekmeci hitro vrnili udarec z nizom 6:0. Gostitelji so se veliko posluževali metov za tri točke in jih v prvem polčasu zadeli kar 15, s čimer so izenačili klubski rekord, na glavni odmor pa so odšli s prednostjo 76:74. Luka Dončić je imel na svojem računu 23 točk, Stephen Curry 20.V drugem polčasu so bili domačini konkurenčni le v prvih šestih minutah, nato pa so Bojevniki pri vodstvu s 93:91 pobegnili z delnim izidom 17:4 in po treh četrtinah vodili za 14 (96:110), nato pa na začetku zadnje četrtine brez Curryja inzrežirali niz 17:7, tako da so imeli pred zadnjimi 5 minutami že 25 točk zaloge (130:105). Domači so se predali in v igro poslali rezerviste.Dallas in Golden State se bosta naslednjič pomerila že v noči s sobote na nedeljo.Aktualni prvaki Los Angeles Lakers so v domači dvorani premagali Denver s 114:93 in dosegli 17. zmago sezone.Pri Jezernikih je bil najbolj razigran, ki je dosegel trojni dvojček (27 točk, 10 skokov, 10 asistenc),je dodal 21 točk.Pri Denverju je bil najučinkovitejšiz 20 točkami, novo priložnost je dočakalin v treh minutah vknjižil skok.Dallas Mavericks - Golden State Warriors 116:147 (Dončić 27 točk, 6 skokov in 6 asistenc v 32 minutah; Kelly Oubre mlajši 40, Curry 28)Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 114:93 (James 27 točk, 10 skokov in 10 asistenc, Schröder 21; Murray 20, Morris 16, Čančar skok v 3 minutah)Atlanta Hawks - Utah Jazz 91:112 (Collins 17, Huerter 16; Clarkson 23, Bogdanović 21)Philadelphia 76ers - Portland Trail Blazers 105:121 (Embiid 37, Maxey 15; Trent mlajši 24, Anthony 22)Memphis Grizzlies - Houston Rockets 103:115 (Bane 16, Morant 15; Wall 22, Gordon 20)