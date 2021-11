Golemčeva četa je izgubila pogum nekje na poti v Podgorico

Budućnost je že vrsto sezon trn v petah košarkarjev Cedevite Olimpije in nagajivi usmerjenosti je ostala zvesta tudi v 5. kolu evropskega pokala. Toda ob drugem soočenju v sezoni so bili Ljubljančani sami sebi največji sovražnik in precej bolj nemočni kot pred tremi tedni ob porazu v ligi ABA. Po tako slabokrvni igri je bil tretji zaporedni poraz na evropski sceni neizogiben in zasluženo visok, čeprav so tik pred koncem zaostajali že za 33 točk.

Budućnost: Cedevita Olimpija 91:60 (63:45, 41:33, 19:16) Dvorana Morača, gledalcev 1000, sodniki Kowalski (Pol), Laurinavičius (Lit) in Lavruhin (Rus). Budućnost: Cobbs 33 (12:12), Šehović 2 (2:3), Micov 8, Barović 4 (0:2), Seeley 10, Nikolić 2, Jagodić Kuridža 4, Wiley 15, Popović 13 (3:3); Cedevita Olimpija: Pullen 7 (2:2), Ejim 14 (4:4), Murić 10 (3:3), Auguste 6, Blažič 2, Ščuka 2 (2:2), Dimec 8, Radovanović 9, Carmichael 2. Met za dve točki: Budućnost 22:39 (56 %), Cedevita Olimpija 17:35 (49 %); za tri: Budućnost 10:20 (50 %), Cedevita Olimpija 5:22 (23 %); skoki: Budućnost 34 (25+9), Cedevita Olimpija 28 (19+9).

»Čestitke Budućnosti, igrala je odlično, predvsem v obrambi. Naše moštvo danes preprosto ni prišlo na igrišče, vsaj v želeni podobi ne. Nekateri meti niso šli skozi obroč, nato smo izgubili samozavest. Ob tako skromni zavzetosti in pomanjkanju energije nismo imeli niti najmanjše možnosti za uspeh,« je po visokem porazu potrdil Olimpijin trener Jurica Golemac s težkim srcem. Priznati je moral, da so njegovi košarkarji odpovedali na celi črti, za kar nosi odgovornost tudi sam. Ljubljančani so namreč izgubili tudi bitko na strateškem področju.

Košarkarji in trenerska štaba iz Podgorice in Stožic se poznajo tako dobro, da si težko pripravijo presenečenje. Drevišnji dvoboj v dvorani Morača je bil tako bolj podoben šahovski partiji med odličnima poznavalcema vseh možnih otvoritev in izpeljank kot sproščeni in napadalno usmerjeni predstavi.

Med vsesplošno usmerjenostjo k destrukciji na račun ustvarjalnosti domači trener Aleksandar Džikić ni imel vpliva na odsotnost dveh pomembnih mož, centra Willieja Reeda in krila Edina Atića, ter težave krilnega centra Marka Jagodića Kuridže, zato pa se je učinkovito lotil glavnih orožij ljubljanskega moštva. Na vse načine mu je poskušal preprečiti uspešne mete za tri točke, pri katerih prednjači v evropskem pokalu, ter sodelovanje branilske naveze z Jacobom Pullnom in Jako Blažičem.

Lekcija Justina Cobbsa

Džikićevi aduti so uresničili načrt z odliko. Cedevita Olimpija je sicer držala stik z gostitelji do sredine druge četrtine, po izenačenju na 27:26 pa je njena igra razpadla po dolgem in počez. V 19. minuti je že zaostajala z 29:39, med glavnim premorom pa navzoči niso mogli verjeti svojim očem. Izkupiček gostov pri metih za tri točke v prvem polčasu je bil namreč mizeren (2:12), Blažič je igral 16 minut, a zgrešil vseh pet metov z raznih razdalj, Pullen pa je ob enaki minutaži zmogel dve točki z metom iz igre 0:4. Slednji je imel sicer delno opravičilo, saj je moral po odhodu Marcusa Keena prevzeti vlogo glavnega organizatorja. Do konca je zbral 9 asistenc, ki pa so imele le simboličen vpliv na gibanje rezultata.

Budućnost je namreč imela izjemno razpoloženega dirigenta Justina Cobbsa. Do polčasa je dosegel 15 točk (za dve 4:6, prosti meti 7:7), v nadaljevanju pa je začel zadevati še trojke in s tremi zaporednimi povišal prednost domače zasedbe na 63:43. Ustavil se je šele pri 33 točkah (za dve 6:9, za tri 3:3, prosti meti 12:12), 3 skokih, 5 asistencah in 4 dobljenih žogah, mimogrede pa je opogumil še soigralce.

Glavna Olimpijina aduta sta se lahko medtem držala za glavo ob njunem skupnem metu iz igre 3:21 – Pullen 2:10, Blažič 1:11 –, prek meje desetih točk sta prilezla le Melvin Ejim in Edo Murić. Stožiško moštvo je slednjič izgubilo 18 žog in skok z 28:34, nekje na poti v Podgorico pa bržkone tudi pogum.