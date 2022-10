Goran Dragić se je znojil, Vlatko Čančar se ni

Denver je v ligi NBA doma premagal Utah s 117:101. Vlatko Čančar je za zmagovite gostitelje igral le dve minuti in je njegova statistična rubrika ostala prazna. Goran Dragić pa je ob porazu Chicaga v San Antonu 124:129 v 22 minutah zbral devet točk, imel pet podaj in tri skoke.

Tokrat prosti Dallas Luke Dončića bo naslednjih pet tekem igrali v domači dvorani. Prva bo že v noči na nedeljo po slovenskem času, ko v goste prihaja ekipa Oklahoma City. Denver bo v noči na ponedeljek igral z Los Angeles Lakers in skušal dobiti še drugi medsebojni dvoboj v razmaku petih dni.

Chicagov košarkar DeMar DeRozan je prišel v družbo 50 igralcev v ligi NBA, ki so dosegli 20.000 točk ali več. FOTO: Scott Wachter/Usa Today Sports

Biki bodo večer prej gostili Philadelphio, v San Antoniu pa je Keldon Johnson s 33 točkami vodil gostitelje do zmage in pokvaril slavje ob mejniku svojega nekdanjega soigralca DeMarja DeRozana. Ta je prav tako dosegel 33 košev in postal petdeseti igralec v zgodovini lige, ki je prišel do meje 20.000 točk.