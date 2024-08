Goran Dragić: Združili bomo svet košarke

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić bo danes na poslovilni tekmi v Stožicah sklenil svojo športno pot na spektakularen in veličasten način. Na poslovno-športno družabnem dogodku, je novinarjem razlagal o koncu kariere, največjih uspehih in današnjem spektaklu.

Osemintridesetletni Dragić je zadnjo tekmo v ligi NBA odigral aprila lani v dresu Milwaukeeja. V ZDA je prišel leta 2008. Bil je še član moštev Phoenix Suns, Miami Heat, Houston Rockets, Toronto Raptors, Brooklyn Nets in Chicago Bulls. V ligi NBA je odigral prek tisoč tekem in dosegel 13.448 točk, v dresu Slovenije pa je zbral 90 nastopov.»To bo velik spektakel, veliko igralcev. Združili smo svet košarke. Za precej stvari sicer ne vem, ker pripravljajo presenečenje. Mislim, da bo program zelo pester, videli bomo veliko dogajanja, tako da upam, da bodo gledalci pred malimi ekrani in navijači v dvorani uživali,« je zbrane novinarje nagovoril Dragić.

»Dobro vprašanje,« je Dragić odgovoril ob vprašanju, kaj boli bolj ob koncu kariere: telo ali srce: "Verjetno srce, saj nisem pričakoval, da bom kariero končal tako, kot sem jo. Vedno sem si predstavljal, da bom končal pod svojimi pogoji in ne zaradi zdravstvenih razlogov. Ampak to je del življenja, treba se je prilagoditi in iti naprej.«

Dragić je bil član prve peterke na dveh evropskih prvenstvih (2013, 2017), leta 2014 je pristal v tretji peterki lige NBA in obenem prejel naziv za igralca, ki je najbolj napredoval. Leta 2018 je igral na tekmi zvezd lige NBA ter bil štirikrat igralec tedna lige.

Na športno-poslovnem forumu je bil v petek v družbi svoje izvoljenke Greice. FOTO Jože Suhadolnik/Delo

Njegovo zlato obdobje je bilo med letoma 2013 in 2018. Dragić je v rednem delu lige NBA odigral 374 tekem, na katerih je v povprečju dosegal 17,7 točke in 5,4 podaje. V dveh sezonah v tem obdobju je v povprečju dosegal več kot 20 točk na tekmo (2013/14 za Phoenix Suns in 2016/17 za Miami Heat). Izjemno obdobje je 2017 nadgradil z zlato medaljo na evropskem prvenstvu v Istanbulu in nazivom najkoristnejšega igralca (MVP) prvenstva. »Najboljši trenutek kariere je bila zagotovo osvojitev zlate kolajne s Slovenijo. Potem tudi nabor, ko sem prišel v ligo NBA, in igranje za Miami Heat, tako da je dosti lepih trenutkov.«

Vrnil pa se je še k današnjemu večernemu spektaklu: »Mislim, da zelo veliko ljudi pozna Slovenijo zaradi Luke Dončića, Tadeja Pogačarja in pred tem Tine Maze. Šport je velik ambasador za prepoznavnost Slovenije. To je tisto, kar združuje narod, ljudi, ne glede na to, od kod prihajaš, iz katere države si. Zelo sem vesel, da so lahko vsi ljudje, ki so bili povezani z mojo kariero in še niso bili v Sloveniji, prišli in obiskali našo prelepo državo. Da vidijo, da tudi mala Slovenija lahko priredi tako velik dogodek,« je še dejal slovenski košarkarski as.