Za vedno zlati kapetan

Veliko mejnikov je bilo na pisani in trnovi košarkarski poti Gorana Dragića, na kateri je izkusil vse pasti ter tudi čarobnosti igre, ki je le redkim izbrancem tako široko odprla vrata paradiža. Toda to ni bilo tako samoumevno za v že v najstniških letih označenega kot zelo nadarjenega ilirijana, Šiškarja iz Kosez, za katerega se je športna sreča začela vrteti na drugem koncu Ljubljane in pri nekoč hudih mestnih tekmecih na Kodeljevem pri Slovanu. Obšel je takrat še Tivoli in Olimpijo, a v pravem trenutku in ob pravem času. Na Kodeljevem je bil obdan z ljudmi, ki so prepoznali njegove odlike in videli več.

Kdo ve, najbrž so prav »mali« porazi oblikovali velikega košarkarja. Morda je tudi zaradi iz ne prav v izobilju odraščajoče mladosti in iz družinske povezanosti – od očeta Marinka, matere Mojce do mlajšega brata Zorana – črpal moč, s katero je oblikoval značaj srčnega bojevnika z neizmerno voljo in osredotočenostjo ter predanostjo h končnemu cilju.