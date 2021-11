Gostje iz Čačka točki vzeli kot čačkalice

Košarkarji Krke so v 9. krogu lige ABA izgubili z Borcem iz Čačka z 90:97 (28:21, 44:40, 65:67) in tako doživeli tretji zaporedni boleč poraz. Po visokem v Zagrebu ter suverenem v Splitu so doma klonili proti Borcu. Zaskrbljujoče je dejstvo, da so to vse ekipe, s katerimi se bodo Novomeščani najverjetneje potegovali za obstanek v regionalnem tekmovanju. Po reprezentančnem premoru Krko čaka zahteven razpored; 4. decembra gostovanje v Beogradu pri FMP, nato pa dvoboji s Crveno zvezdo, Budućnostjo, Igokeo in Cedevito Olimpijo.

Krka je zaradi poškodb in bolezni nastopila z vsega sedmimi igralci in čeprav je v prvi četrtini vodila že s šestnajstimi točkami prednosti (28:12), v zadnji četrtini ni ustavila razigranih gostujočih igralcev. Hunter Hale je 15 od svojih 27 točk (trojke 5:8) dosegel v zadnjih desetih minutah. Pri domačih je prav tako 27 točk dosegel Rok Stipčević (trojke 7:9), 18 jih je prispeval Jurij Macura, 13 pa nova okrepitev Krke Adonis Thomas.

Krka - Borac 90:97 (28:21, 44:40, 65:67) Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 300, sodniki: Kardum, Mustapić (oba Hrvaška), Majkić (Slovenija). Krka: Gibbs 6, Stipčević 27 (4:5), Kosi 11 (0:2), Škedelj 6, Lapornik 9, Macura 18 (3:6), Thomas 13 (1:3); Borac: Hale 27 (2:2), Lopez 15 (2:2), Pecarski 19 (3:4), Lešić 14 (4:4), Marinković 2, Novaković 7, Todorović 3, Čarapić 10 (1:2); prosti meti: Krka 7:14, Borac 12:14; met za tri točke: Krka 15:32 (Stipčević 7, Škedelj 2, Gibbs 2, Kosi, Lapornik, Macura), Borac 15:31 (Hale 5, Lopez 3, Čarapić 3, Pecarski 2, Novaković, Todorović); osebne napake: Krka 17, Borac 18; pet osebnih: Lapornik (40.).

