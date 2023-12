Grenak poraz Cedevite Olimpije, Zadar slavil zmago v Stožicah

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 10. krogu lige Aba v Ljubljani izgubili proti Zadru s 73:79 (17:18, 31:26, 53:55).

Ljubljančani so razočarali svojih 1000 navijačev Stožicah. Po petih zaporednih zmagah, zadnjič so izgubili 22. oktobra proti zdaj vodilni Igokei, so doma morali priznati premoč Zadru, s čimer niso oplemenitili lepe zmage v prejšnjem krogu proti Budućnosti. To je bil tretji poraz Ljubljančanov v tem tekmovanju, z njim so padli na peto mesto prvenstvene razpredelnice.

Cedevita Olimpija: Zadar 73:79 Dvorana Stožice, gledalcev 1023, sodniki: Boltauzer (Slovenija), Juras (Srbija), Milojević (Srbija).

Cedevita Olimpija: Stewart 8, Sow 8 (1:2), Radović 15 (6:6), Cobbs 15 (2:2), Blažič 8 (0:2), Matković 9 (1:2), Prepelič 10 (1:1); Zadar: Žganec 11 (3:4), Mazalin 13 (3:6), Lakić 9, Drežnjak 12 (3:5), Božić 32 (11:11), Ramljak 2 (0:3); prosti meti: Cedevita Olimpija 11:15, Zadar 20:29; met za tri točke: Cedevita Olimpija 6:27 (Radović 3, Sow, Cobbs, Prepelič), Zadar 7:32 (Lakić in Božić 3, Drežnjak); osebne napake: Cedevita Olimpija 25, Zadar 19; pet osebnih napak: Drežnjak (40.).

Tekma je bila sicer izenačena od začetka do konca. Nobena izmed ekip si ni priigrala večje prednosti od sedmih točk, večji del tekme, na kateri je bil edini razpoloženi igralec Luka Božić, ki je dosegel 32 točk, so bili v vodstvu gosti. Ljubljančani so vodili le v prvi četrtini in pa sredi zadnje, ko je pri izidu 62:59 kazalo, da bodo strli odpor Dalmatincev.

Justin Cobbs je dosegel 15 točk. FOTO: ABA

A se to ni zgodilo, Božič in predvsem slab strelski dan ljubljanske ekipe – reprezentanta Klemen Prepelič in Jaka Blažič sta skupno v 13 poskusih zadela le en met za tri točke, sta povzročila, da sta točki odšli iz Stožic. Cedevita Olimpija bo v naslednjem krogu gostovala pri Mornarju.