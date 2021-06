Grgić izbral dvajsterico za eurobasket

Seznam reprezentantk na EP 2021

Nika Barič (Dinamo Kursk), Lea Debeljak (Cinkarna Celje), Shante Marie Evans (Perfumerias Avenida), Zala Friškovec (Szekszard), Teja Goršič (Hannover), Tina Jakovina (Kangoeroes Mechelen), Aleksandra Krošelj (Kangoeroes Mechelen), Eva Lisec (Dinamo Kursk), Teja Oblak (Praga), Annamaria Prezelj (Quesos El Pastor), Maruša Seničar (Cinkarna Celje), Tina Trebec (Montbrison).

Slovenska ženska članska reprezentanca je v Strasbourgu odigrala svojo zadnjo pripravljalno tekmo za eurobasket. Slovenke so se za zaprtimi vrati arene Rhenus Sports pomerile s Francijo. Po tekmi je selektordoločil dvanajsterico, ki bo igrala na EP. Kot zadnji sta se od reprezentance posloviliSlovenske košarkarice bodo prvo tekmo na prvenstvu odigrale v četrtek, ko se bodo ob 18. uri pomerile s Turčijo, dan kasneje jih ob 15. uri čaka tekma z Belgijo, v nedeljo pa se bodo Slovenke v času kosila že ob 12. uri pomerile še z Bosno in Hercegovino. Skupno so Slovenke odigrale sedem pripravljalnih tekem.»Danes smo igrali z zahtevnim tekmecem, ki bo tudi favorit na evropskem prvenstvu. Iz te tekme bomo vzeli dobre stvari, slabe pa bomo poskušali popraviti. Mislim, da smo to pripravljalno obdobje oddelali korektno in da dobro pripravljeni pričakujemo evropsko prvenstvo. Rad bi pohvalil vsa dekleta za narejeno delo. V tem trenutku smo se tudi odločili za dvanajsterico, ki bo igrala na evropskem prvenstvu. Tako bi se rad zahvalil Evi Rupnik in Mojci Jelenc za korektno delo na pripravah in upam, da bosta za nas držali pesti tudi na eurobasketu,« je sporočil selektor Grgić.