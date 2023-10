Razigrani Dončić se je šalil na igrišču, nato še s sodniki

Uvod v letošnjo sezono se je Dallasu posrečil, prvič po letu 2004 so jo začeli s tremi zaporednimi zmagami. Tokrat so gostovali v Memphisu, kjer imajo grizliji ogromno težav ob odsotnosti Ja-ja Moranta, Luka Dončić pa je bil znova prvo ime srečanja. S 35 točkami je ustavil vsak nalet domačinov in utišal tribune, veseli pa dejstvo, da je Dončiću spet zelo dobro tekel met za tri točke (6/12).

V prvi četrtini so bili domačini boljši, Dončić je dosegel zanj povprečnih sedem točk, nato pa je šel na klop. Letos trener Jason Kidd preizkuša drugačen vzorec odmerjanja počitka Dončiću, ki tako na klop odide že pred koncem prve četrtine, na hitro tudi v drugi, skupno pa ima med tekmo pet (vključno s polčasom) krajših odmorov v primerjavi z lanskimi tremi.

Dončiću na začetku sezone met za tri točke teče kot po maslu. Nanj se je zanašal že v minulih letih, a je bil manj uspešen. Foto Peter Thomas/Reuters

Strategija se očitno obrestuje, saj je bil v drugi četrtini spočiti Dončić znova v svojem elementu, do polčasa je dosegel 22 točk in poskrbel, da je šel Dallas na premor s prednostjo. Ikonične so bile tri zaporedne stepback trojke z leve strani, ki Dončiću na začetku sezone odlično tečejo. Na igrišču je bil Luka zelo dobre volje, med enim od premorov se je z glavnim sodnikom celo pošalil, da bi moral biti podajalec v ligi NFL, saj njim ni treba igrati v obrambi. Ta ostaja njegova šibka točka, a je na uvodu v sezono pokazal precej več energije tudi pri obrambnih nalogah.

Dallas je imel sredi zadnje četrtine že 17 točk naskoka, a se je Memphis še uspel vrniti v igro. Takrat je dirigent igre Dončić vzel žogo v svoje roke in mirno pripeljal barko do konca tekme in do zanesljive zmage s 125:110. Za Mavse je bila to tretja zaporedna zmaga, za Memphis tretji zaporedni poraz.

Luka je srečanje končal s 35 doseženimi točkami, 12 skoki in 12 asistencami za že 58. trojni dvojček v ligi NBA. Iz igre je metal 50-odstotno (11/22, 6/12 za tri), edina črna pika je šest izgubljenih žog, ki pa se Dallasu niso pretirano poznale.

Tekmo je zaradi poškodbe stopala izpustil Kyrie Irving, blestel je Tim Hardaway Jr. s klopi z 21 točkami. Derrick Jones Jr. in Grant Williams sta potrdila, da bosta pomembni okrepitvi, tokrat sta vsak zadela po tri trojke, Dallas je bil uspešen v kar 23 od 47 poskusov za tri. Pri Memphisu sta bila najboljša trenutno prva zvezdnika Desmond Bane in Jaren Jackson Jr. s po 30 točkami.

Liga NBA, rezultati:

Boston Celtics: Washington Wizards 126:107

Brown 36, Tatum 33; Kuzma 21, Omoruyi 14.

Chicago Bulls: Indiana Pacers 112:105

Vučević 24, Lavine 23; Turner 20, Haliburton 19.

Brooklyn Nets: Charlotte Hornets 133:121

Thomas 33, Bridges 24; Rozier 23, Miller 22.

Portland Trail Blazers: Toronto Raptors 99:91

Grant 22, Brogdon 21; Siakam in Barnes po 20.

Minnesota Timberwolves: Atlanta Hawks 113:127

Edwards 31, Towns 16; Murray 41, Young 24.

Detroit Pistons: Oklahoma City Thunder 112:124

Ivey 20, Cunnigham 17; Gilgeous-Alexander 32, Giddey 21.

Golden State Warriors: New Orleans Pelicans 130:102

Curry 42, Moody, Jackson-Davis in Paul po 13; Williamson in McCollum 19.

Miami Heat: Milwaukee Bucks 114:122

Herro 35, Robinson 15; Antetokounmpo 33, Lillard 25.

Dallas Mavericks: Memphis Grizzlies 125:110

Dončić 35, 12 skokov in asistenc, Jones Jr. 22; Bane in Jackson Jr. 30.

Utah Jazz: Denver Nuggets 102:110

Markkanen 27, Kessler 22; Jokić 27, 10 skokov, 11 asistenc, Gordon 21.

Orlando Magic: Los Angeles Lakers 103:106

Harris 17, Wagner 16; Russell 28, Davis 26.