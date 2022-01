Harrison: Luka bo osvajal naslove, upam, da v Dallasu

Njegov avgustovski obisk Ljubljane je minil povsem v senci lastnika Marca Cubana, trenerja Jasona Kidda in klubske legende Dirka Nowitzkega, s katerimi je prišel na slavnostni podpis nove pogodbe z Luko Dončićem. Tudi po povratku v Dallas pa novi generalni direktor ekipe Mavericks Nico Harrison ni odločneje stopil v ospredje, v izjavah za spletno stran The Undefeated pa je povedal nekaj več o svoji vlogi v klubu.

»Nekdo kot je Luka bo osvajal naslove. Tako da jih bo, upam, osvajal v Dallasu, ko bom jaz del tega,« je povedal Harrison, ki mu je prihod v klub omogočilo tudi prijateljstvo s trenerjem Kiddom. »Lahko izzoveva drug drugega. Njegovo delo je drugačno od mojega. On je trener in jaz mu poskušam njegovo delo olajšati, mu pripeljati boljše igralce, igralce, ki se skladajo z njegovim načinom razmišljanja in potrebami,« je še povedal Harrison, ki je do trenutka, ko je v pisarnah Dallasa nasledil vplivnega Donnieja Nelsona, držal vidno funkcijo pri podjetju Nike.

Obisk Ljubljane večji kot le velika pogodba

»Luko sem poznal že pred njegovim prihodom v NBA, čeprav ne bi rekel, da sva bila kakšna tesna prijatelja ali kaj takšnega,« je po povratku iz Ljubljane avgusta lani dejal Harrison. »Zdaj ga bom spoznal skozi drugačne oči. Vsi smo želeli Luki pokazati, kako močno spoštujemo njegov rojstni kraj. Ko vložiš tako veliko časa in energije ter sočutja v nekaj takšnega, postane to večje kot le velika pogodba,« je dodal Harrison.

Njegova naloga je do februarskega roka še okrepiti moštvo, ki se mu obeta tretja zaporedna uvrstitev v končnico, na dolgi rok pa okoli Dončića seveda zgraditi moštvo, ki bi bilo sposobno ponoviti uspeh klubskih legend Nowitzkega in Kidda. Dončić, Harrison, Kidd in drugi so se v tem tednu poklonili Nowitzkemu na slavnostni upokojitvi dresa s številko 41, Cuban pa je napovedal, da bo pred dvorano American Airlines Center kmalu stal tudi Nemčev kip, potem ko je leta 2011 ob boku Kidda proslavil edini naslov v ligi NBA.