Homogeni zmagovalci brez egov

V nadaljevanju preberite:

V športu in tudi na vojnih bojiščih mali porazi ali male zmage praviloma spremenijo tok zgodovine. Slovenske košarkarje so Bosanci homogenizirali, podobno kot so jih Nemci tik pred eurobasketom in predvsem za prvo veliko tekmo proti Litvi. Učinkovalo je. Tako so zmagovalci dosegli natanko to, kar si je najbrž želel slovenski selektor Aleksander Sekulić: da sta se sprožila ena osnovnih zahtev in eno najpomembnejših štartnih izhodišč pri oblikovanju uspešnega kolektiva dvanajstih mož z različnimi značaji. Tudi zaradi tega izrazitega pomanjkanja ega je slovenska reprezentanca posebna in v primerjavi s tekmeci edinstvena.