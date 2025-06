Ni časa za šampanjec v Indiannapolisu, na vrsti je veliki finale

Grom iz Oklahome je dobil finalnega nasprotnika, pričakovano bodo to košarkarji Indiana Pacers, ki so na šesti tekmi strli odpor New York Knicks s 125:108 in potrdili finalno vozovnico, potem ko so v seriji slavili s 4:2. Po slabi peti tekmi je Tyrese Haliburton znova igral zvezdniško, 21 točkam je dodal 13 asistenc in bil gonilna sila Indiane.

Ne dovolite, da serija še enkrat pride v New York, so kratkohlačniki opozarjali košarkarje Indiane po zmagi na peti tekmi. Prvič v seriji so bili tokratni domačini pod pritiskom, morebitno sedmo tekmo bi igrali v vročem Madison Square Gardnu, zato so v Indiannapolisu preprosto morali slaviti.

Prvaki Vzhoda. FOTO: Justin Casterline/AFP

Znova se je pokazala širina in kakovost kadra zasedbe Ricka Carlisla, ki je znala stopiti na plin vsakič, ko je bilo najbolj potrebno in v kali zatreti odpor NY Knicks. Tokrat prav resen niti ni bil, niz neverjetnih preobratov, ki so jih Newyorčani uprizarjali v tej končnici, se je enkrat preprosto moral končati. Indiana je tekmo dobila s hitrim ritmom, v tranziciji jim utrujeni igralci New Yorka niso uspeli slediti, Pacers so dosegli kar 38 točk in z dobrim metom za tri (17/33) ohranjali razliko. Sezono Knicks zaključujejo v konferenčnem finalu, kjer niso bili 30 let, zato bodo kljub rahlemu grenkemu priokusu lahko zadovoljni.

»Tyrese in Pascal Siakam sta poskrbela, da ni bilo nikakršnih možnosti za presenečenje. Lahko se malo poveselimo, glavni del naloge pa nas še čaka. Zdaj sta v igri le še dve moštvi z istim ciljem, na vsaki tekmi bo šlo na vse ali nič,« opozarja Carlisle, ki je naslov leta 2011 že osvojil z Dallasom

»Ko bomo podrobno analizirali tekmo, se bo najbrž izkazalo, da nas je pokopala igra v obrambi, znova smo naredili preveč napak in dovolili preveč lahkih košev,« je bil kratek Tom Thibodeau na klopi New Yorka. Prav obramba bi z izvrstnimi branilci Mikalom Bridgesom, OG Anunobyjem, Joshem Hartom in Mitchellom Robinsonom pod košem morala biti adut, ne šibka točka kratkohlačnikov, pri tem jih še čaka veliko dela.

Indiana še ni rekla zadnje, ki kljub nekoliko načetemu Aaronu Nesmithu, najboljšem branilcu na zunanjih položajih, še naprej melje tekmece. Naslednja ovira bo veliko, veliko višja, Oklahoma bo v finalu favorit, agresivna obramba pa pravi preizkus za Haliburtona, da potrdi svoj vzpon med superzvezdnike košarkarskega sveta. Prva tekma bo na sporedu v noči na petek.