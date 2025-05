Indiana že v vzhodnem finalu, Oklahoma na pragu zahodnega

Košarkarji kluba Indiana Pacers so finalisti vzhodne konference v ligi NBA. Ponoči so v Clevelandu tudi z 31 točkami Tyresa Haliburtona za četrto zmago ugnali gostitelje s 114:105. Denver Nuggets, za katere Vlatko Čančar spet ni igral, pa so izgubili na gostovanju pri Oklahoma Cityju (105:112) in tako zdaj zaostajajo v zmagah z 2:3.

Indiana že čaka tekmeca konferenčnega finala. Tega bo dal morda že nočni obračun med New York Knicks in lanskimi prvaki iz Bostona, ki so v težkem položaju, saj Kratkohlačniki za napredovanje potrebujejo le še zmago.

Zvezdniki Indiane pa si lahko po težkem večeru v Clevelandu, ki je osvojil prvo mesto v rednem delu na vzhodu, privoščijo kratek oddih. Tekmo so dobili po preobratu v drugi četrtini in dobri igri v tretji. V prvem polčasu so Cavaliers vodili že s 44:25, a so gostje tik pred polčasom znižali na 52:53.

Gostitelji so v drugem delu začeli zaostajati in izid lovili s poskusi metov za tri točke, z učinkom 9:35 pa jim je za nadaljevanje sezone pri nekaterih poskusih zmanjkalo nekaj sreče in centimetrov. Najbolj učinkovit je bil Donovan Mitchell, ki je bil s 35 točkami najuspešnejši na parketu, vendar ob sebi ni imel dovolj razpoloženih soigralcev za zmago.

Ob Haliburtonu je v dresu Indiane izstopal tudi Pascal Siakam z 21 točkami, Aaron Nesmith pa je k uspehu dodal po 13 točk in skokov.

Shai Gilgeous-Alexander (desno) je znova kar letel po igrišču. FOTO: Joshua Gateley/AFP

Še vedno pa se nadaljuje trd boj Oklahome in Denverja na zahodu, kjer je po drugem zaporednem uspehu zdaj v boljšem položaju Oklahoma. Denverjevega poraza ni mogel preprečiti niti izjemni srbski as Nikola Jokić, ki je bil s 44 točkami in 15 skoki najboljši igralec tekme. Izdatno mu je v ekipi iz Kolorada pomagal le Jamal Murray (28 točk), s katerim sta dosegla skoraj tri četrtine točk svoje ekipe.

Pri zmagovalcih je Shai Gilgeous-Alexander dosegel 31 točk, skupaj pa je kar šest košarkarjev zbralo dvomestno število točk. In prav daljša klop je verjetno prednost Oklahome, ki je igrala z desetimi košarkarji, Denver pa z osmerico. S hitro igro in več svežine so zmagovalci lahko nadomestili zaostanek 68:80 iz tretjega dela.

Serija med letos najboljšo ekipo v ligi in prvaki 2023 se zdaj seli v Denver, kjer bo naslednji obračun v noči na petek. »Verjamemo vase in v našo igro,« je preboj v konferenčni finale napovedal Gilgeous-Alexander.

Drugega finalista zahoda bo dala tekma med Minnesoto in Golden Statom, kjer prvi vodijo s 3:1 v zmagah.