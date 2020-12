Istanbulski junak Tonček končal sezono

Eden od slovenskih junakov evropskega zlata v košarki v Istanbulu in člna Real Madrida Anthony Randolph se je v tretji četrtine tekme evrolige proti Olympiakosu v Atenah hudo poškodoval. Že prvi zdravniški pregledi so napovedali grozljivo diagnozo.



Američan s slovenskim potnim listom si je huje poškodoval ahilovo tetivo, kar pomeni, da je za 31-letnega Realovega zvezdnika sezone konec. V španskih medijih so poročali, da naj bi rehabilitacija trajala 10 mesecev in da se bo lahko vrnil šele oktobra naslednje leto. Operacijo naj bi opravili jutri ali v torek.



Randolph se je komaj vračal po poškodbi in je v zadnjih tekmah že pokazal vrhunsko formo. Vprašanje tudi bo, če bo sploh še lahko igral na visoki ravni, saj gre za eno od najbolj neprijetnih poškodb. Na primer, NBA zvezdnik Kevin Durant je zaradi strgane ahilove tetive izpustil celo sezono.

