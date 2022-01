Luka Dončić z altruizmom nadomestil slab met

Luki Dončiću je dobro del počitek zaradi poškodbe gležnja in kolena ter okužbe z virusom SARS-CoV-2. V drugi tekmi po vrnitvi na parket je uprizoril še eno imenitno predstavo in pri Dallasovi zmagi s 103:89 za las ostal brez trojnega dvojčka. Če mu je včeraj zmanjkala podaja, sta mu davi dva skoka, toda z 21 točkami in kar 15 asistencami v 34 minutah je bil ključni mož v moštvu trenerja Jasona Kidda.

Dončiću ni šel od rok le met z razdalje – 8:17. Za edino trojko je porabil šest metov, zadel pa je zadnjega.

V tekmečevi zasedbi, v kateri je drugi slovenski reprezentant Vlatko Čančar igral 11 minut in je ostal brez točke ob dveh podajah, je bil najboljši mož Nikola Jokić s 27 točkami in 16 skoki. Čančar je s pomočjo soigralcev zaradi poškodbe gležnja minuto pred koncem tretje četrtine zapustil igrišče.

Vlatko Čančar je ob koncu tretje četrtine staknil poškodbo gležnja. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports

Dallas je bil oslabljen, zaradi koronskih protokolov so manjkali Kristaps Porzingis, Boban Marjanović, Trey Burke in Isaiah Thomas, toda celotna prva peterka je dosegla dvomestno število točk.