Izkušeni Srb je Olimpijin novinec v Stožicah

Novi igralec Cedevite Olimpije je postal 207 centimetrov visoki košarkar Danilo Tasić. Enaintridesetletni Srb, ki je bil pred tem član FMP, je pogodbo podpisal do konca sezone. Prvič se bo ljubljanskemu občinstvu predstavil v sredo na tekmi evropskega pokala proti Arisu.

»Gre za igralca z veliko izkušnjami v regionalni ligi, ki nam bo po posoji Martinasa Gebna pomagal na igralnih položajih štiri in pet,« je ob tem povedal trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

»Vesel sem, da sem se pridružil ekipi Cedevite Olimpije in v Ljubljano prihajam z največjimi možnimi ambicijami za nadaljevanje sezone. Menim, da je ekipa dobra in da ima potencial za velike uspehe,« pa je dejal Danilo Tasić, ki ima v tej sezoni v ligi Aba povprečje 13,3 točke, 5,7 skokov in 2,2 asistenci.

Tasić je profesionalno športno pot začel v Nišu, od koder se je nato preselil v Bukarešto, igral pa je še za ekipe AEK, Stal, Voluntari, Pitesti, Levski Sofija, Studentski centar, Borac in FMP.