Ja Morant zasenčil tudi Giannisa Antetokounmpa

Košarkarji Memphisa so v ligi NBA podaljšali niz na sedem zmag in na derbiju večera s 142:101 premagali Milwaukee. Z zmago so se povzpeli tudi na vrh zahodne konference. V dresu grizlijev je blestel Ja Morant s trojnim dvojčkom; dosegel je 25 točk, ter po deset skokov in podaj.

To je bil za Moranta, ki se je vrnil po poškodbi, drugi trojni dvojček v sezoni, skupno pa sedmi v karieri. Po tekmi je 23-letnik priznal, da je bila to najboljša predstava Memphisa v sezoni.

»Bili smo resnično odlični v obrambi in to nam je omogočilo lahkotno igro,« je dejal Morant: »Lahko smo prišli na vsak položaj in zadevali.«

Na začetku zadnje četrtine je Milwaukee zaostajal za 50 točk, njihov osmi poraz v sezoni pa je bil najbolj boleč za ekipo Giannisa Antetokounmpa. Grk je tokrat zbral 19 točk.

Ker soje New Orleans nato izgubil tekmo proti Utahu po podaljšku s 129:132, je Memphis zdaj s pičlo razliko vodilni na zahodu.

Tyler Herro pa je za Miami dosegel osebni strelski rekord kariere z 41 točkami, dodal je še šest skokov pri zmagi s 111:108 v Teksasu proti Houstonu.

Tyler Herro je imel vročo ročico, dosegel je 41 točk. FOTO: Troy Taormina/Usa Today Sports

Dvaindvajsetletnik je postal najmlajši igralec v ligi NBA, ki je na eni tekmi dosegel 40 točk, od tega deset trojk, ter pet skokov.

»Počutim se dobro, poskušam ne zapraviti svojih priložnosti. Soigralci mi podajajo žogo v položajih, kjer lahko igram, zato se jim skušam oddolžiti. To je še ena velika zmaga za nas,« je dejal Herro.

Jimmy Butler je k zmagi dodal 20 točk, deset skokov in sedem podaj.

Phoenix je prekinili črn niz petih zaporednih porazov in v Los Angelesu s 111:95 premagal oslabljene Clippers, pri katerih so manjkali Kawhi Leonard, Paul George, Norman Powell, Reggie Jackson in Ivica Zubac.

Mikal Bridges je dosegel 27 točk, Chris Paul pa je dodal 15 točk in 13 podaj.