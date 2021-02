Jaka Blažič: Obramba je postala naš zaščitni znak

Slovenija : Madžarska 84:72 (65:58, 40:36, 23:15) Športna palača v Kijevu, brez gledalcev, sodniki Viator (Fra), Marques (Por) in Kounelles (Cip).

Slovenija: Rupnik 13 (4:4), Blažič 24 (2:2), L. Lapornik 1 (1:2), Murić 11 (2:2), Dimec 10 (4:6) – prva peterka; Kosi 2, M. Lapornik 6, Hrovat 12 (4:4), Špan 3, Hodžić, Mahkovic 2 (2:2), Macura.

Madžarska: Varadi 15 (1:1), Vojvoda 13 (2:2), Benke 2, Eilingsfeld 2, Keller 4 (2:2) – prva peterka; Pongo 3, Szabo, Ferencz 6, Horti, Perl 16, Filipovity 9 (5:5), Karahodžić 2.

Met za dve točki: Slovenija 13:28 (46 %), Madžarska 19:32 (59 %); za tri: Slovenija 13:35 (37 %), Madžarska 8:33 (24 %); skoki: Slovenija 39 (23+16), Madžarska 37 (23+14).

Tudi Žiga Dimec je koristno opravil svoje naloge. FOTO: FIBA

Uspeh ni bil pod vprašajem

16 točk (61:45) je znašala najvišja prednost slovenskih košarkarjev med tekmo z Madžarsko.

Sekulić: Z moštveno igro smo popravili napake

Z vstopnico za nastop na evropskem prvenstvu 2022 v žepih so slovenski košarkarji obljubili sproščeno in dobro igro v mehurčku v Kijevu ter oddolžitev Madžarski za lanski poraz v Sombotelu ob začetku kvalifikacij. Nihanjem se sicer niso mogli ogniti, a so ostali zvesti svojim besedam in s četrto zaporedno zmago opravili, kar so si želeli že novembra lani v Stožicah. Takrat so v zadnjem hipu ostali brez revanše zaradi okužb v nasprotnem moštvu, danes se jim Madžari niso mogli izmuzniti.»Nadaljujemo v jesenskem ritmu. Naš zaščitni znak je postala obramba in danes smo bili dovolj agresivni od prve minute. Vesel sem zmage, čeprav ne pomeni veliko, nadaljevati moramo z enakim receptom,« je ocenil, ki je v Ukrajini potrdil, da je v odlični strelski formi. Dosegel je 24 točk z metom za tri točke 6:12, njegovi koši pa so imeli pogosto dvojno težo, saj je zadeval, ko je bilo najbolj potrebno.Ko se stvari odvijajo v želenem ritmu, nenadoma pozabimo, da mora slovenska reprezentanca tako kot v neuspešnih kvalifikacijah za SP 2019 igrati v pisani zasedbi. Z zlatega EP 2017 so danes igrali le Blažič,in, manjkal je tudi pozneje naturalizirani. Toda vse skupaj je bilo več kot dovolj za Madžarsko, ki se v zadnjih pol stoletja ne more pohvaliti z omembe vrednim uspehom in je prav tako pogrešala dva aduta; glavnega zvezdnika moštva(Barcelona) in, ki je bil lani najučinkovitejši ob zmagi nad Slovenci.V začetni slovenski peterki so igrali štirje košarkarji Cedevite Olimpije in ubrali ostrostrelski slog, ki so ga vajeni v Stožicah.je nemudoma zadel tri trojke, Blažič je pristavil eno za vodstvo s 15:4. Nadaljevanje ni bilo tako blesteče, zato so se Madžari približali na pičle tri točke (25:22) in dobili drugo četrtino z 21:17. Toda Blažič je imel tako pravočasne odgovore kot dovolj zanesljivih soigralcev.V 27. minuti je prednost Slovenije znašala 61:45 in nasmihal se je gladek uspeh, a nekaj lahkomiselnih trenutkov, pretiranega zapletanja akcij in vztrajanja pri metih z velike razdalje je bilo dovolj, da je naskok po treh četrtinah znašal le 65:58. V toplo-hladnih valovih je minil tudi zadnji del tekme, vendar zmaga ni bila niti za hip pod vprašajem.»Pričakovano je bilo veliko nihanj, uspeh pa nam je prinesla moštvena igra v obrambi in napadu, s katero smo popravili napake,« je poudaril selektorV soboto ob 15. uri čaka Slovenijo še zadnji dvoboj kvalifikacij za 41. eurobasket. Tekmica bo Ukrajina, ki jo je novembra ugnala s 84:73, potem ko je že po uvodni četrtini vodila s 33:9.